Inpavi homenajea al voluntariado.

La ONG Integración para la Vida (Inpavi) Málaga celebró la semana pasada la 23ª Jornada de Voluntariado con el lema ‘Manos que inspiran, acciones que transforman’, informa en una nota. Con esta jornada ha querido homenajear a los más de 600 voluntarios que forman parte de Inpavi en sus delegaciones en España (Málaga, Granada, Motril, Alicante y Valencia).

Como señala la ONG, en el año 2024 todo el equipo de voluntarios de la entidad ha ayudado a más de 7.300 personas (unas 1.400 familias) en riesgo de exclusión social o pobreza en toda España.

En el homenaje a los voluntarios de la semana pasada pudieron verse cuatro testimonios en vídeo con el trabajo de una voluntario de Málaga, una voluntaria de Valencia víctima de la Dana y dos voluntarios granadinos.