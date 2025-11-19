La lucha contra la okupación en la provincia de Málaga pone de acuerdo al PP, el PSOE y Vox

Se habló bastante del problema de la vivienda en el Pleno de la Diputación de este miércoles, y la cuestión que más consenso generó fue la necesidad de combatir la okupación ilegal en la provincia de Málaga. La lucha contra este fenómeno puso de acuerdo en el sentido del voto al PP, el PSOE y a Vox. Solo la izquierda de Con Málaga rechazó una moción del PP con la que la Diputación se compromete con el respeto de la propiedad privada en los municipios, tras un debate en el que los socialistas votaron a favor pero pidieron que se cree una mesa más amplia sobre vivienda en la institución provincial que aborde la emergencia habitacional en todo su conjunto.

Las tres fuerzas se pusieron de acuerdo en el fondo, aunque no precisamente en algunas de las formas. Y, de hecho, el rifirrafe dialéctico estuvo a la orden del día, incluso después de que el PSOE insistiera en que votaría a favor. Entre los acuerdos adoptados, también se instaba al Gobierno central a aprobar la ley contra la ocupación ilegal presentada por el PP en el Senado o a reforzar la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia para combatir las mafias organizadas que se lucran de la okupación.

"Defender a quienes cumplen la ley"

El portavoz de los populares, Luis Rodríguez censuró el hecho de que Con Málaga votase en contra e insistió en que el sentido de la moción no residía en la cantidad de casos que dan, sino que en ella se abogaba "por ir a la raíz del problema". "La okupación ilegal de una vivienda es un delito, la propiedad privada es un derecho constitucional y defender la aplicación de la ley es defender a quienes la cumplen y no a quienes la violan", manifestó antes de enfatizar que "tanto el PSOE como los grupos de izquierda y Bildu tienen secuestrada la ley antiokupación del PP en el Congreso de los Diputados".

El portavoz del PSOE, Josele González, partió de la base de que el de la okupación es "un debate muy polarizado por parte de los dos extremos". "Según la propia moción del PP, hay 100.000 viviendas okupadas en España de las 27 millones de viviendas existentes, y esto es un 0,37%; ¿quiere decir esto que la okupación no existe? No ¿Que está engrandecida por partidos políticos a los que les interesa que se hable de este asunto para meter miedo? También", enfatizó.

"Rapados fascistas"

No obstante, González expuso que "cuando hay una vivienda okupada en un barrio, sobre todo en barrios de familias trabajadoras y cuando son mafias que en algunos casos se dedican a la venta de droga, eso lo sufre todo el barrio y se genera un conflicto vecinal en los que los cuerpos y fuerzas de seguridad debería tener la seguridad jurídica y los medios para poder actuar con la misma diligencia, pero mejor, que esos grupos de rapados fascistas que se encargan de desokupar viviendas metiendo miedo y amenazando en muchos casos a familias".

"Por qué una familia tiene que recurrir a esos colectivos de neonazis y no lo pueden hacer nuestra guardia civil, nuestra policía nacional y nuestra Policía Local; ahora que el PP está anunciando oficinas antiokupación en las ciudades de la provincia, debo recordar que en 2022 en el ayuntamiento de Mijas pusimos una oficina de antiokupación: si cuatro rapados neonazis pueden hacer eso amparados supuestamente por la normativa por qué no iba a poder hacerlo la Policía Local", recalcó poniendo como ejemplo su gestión como alcalde socialista mijeño.

Además, justificó el voto a favor del PSOE por "la defensa de la propiedad privada y el apoyo a cuerpos y fuerzas seguridad"; y porque le consta que "se está trabajando para que haya consenso" y una ley antiokupación se apruebe a nivel nacional.

No obstante, González defendió que "el fondo del debate está en los problemas de acceso a la vivienda y se debería empezar a trabajar en ellos la Diputación". "En vez de dedicar nueve millones a reparar iglesias, que se dediquen a hacer viviendas de protección oficial, algo en lo que la Diputación tiene un cero patatero", afirmo al invitar a todos los partidos a crear una mesa sobre vivienda.

Excención del IBI

El portavoz de Vox, Antonio Luna, censuró el voto en contra de Con Málaga y dijo haberse quedado "estupefacto" tras la intervención de su portavoz, Juan Márquez. A Márquez le reprochó que se hubiese referido a este fenómeno como si fuese un bulo: "Está usted negando la realidad, dígale usted que la okupación es un bulo a aquel que no puede recuperar su vivienda y no llega a fin de mes". "Vamos a apoyar esta moción porque hace referencia a la ley que también apoyó Vox", agregó.

Además, Luna pidió que se dé un paso más y pidió al PP que en sus ayuntamientos malagueños se proceda a "la exención del pago del IBI para aquellos propietarios que han perdido su vivienda por la okupación". A su vez, reclamó que se cree "un registro de inmuebles okupados".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Juan Márquez (IU), atribuyó la moción a "una estrategia de los políticos de derecha exagerar una amenaza minoritaria para movilizar el miedo". Además, lamentó que "la agenda política se centre en la okupación y no en la emergencia habitacional real".

Moción de Con Málaga

En la recta final de la sesión plenaria, el equipo de Gobierno del PP tumbó con el voto en contra de su mayoría absoluta una moción urgente de Con Málaga en materia de vivienda. Esta iniciativa reclamaba al Gobierno de la Diputación que exija a la Junta de Andalucía que cumpla con sus competencias en materia de vivienda y que aplique la legislación en dicha materia. Asimismo, el texto instaba al ejecutivo autonómico a que, en caso de que no cumpla estas peticiones, que transfiera las referidas competencias a los ayuntamientos y a la Diputación, especialmente para que esta última la aplique en los pueblos de menos de 20.000 habitantes.