'Encuentrame en el barrio': ayudas de hasta 6.000 euros por abrir un nuevo negocio en Málaga

Locales que se encontraban cerrados, sin actividad alguna, y que gracias al empredimiento de los autónomos de Málaga y a las ayudas que han recibido por parte del Ayuntamiento de la capital han salido del ostracismo y vuelven a abrir sus persionas. En total unos 400.000 euros para la apertura de casi un centenar de negocios. Subvenciones que animan también el comercio tradicional en los barrios de la ciudad a través del programa ‘Encuéntrame en el barrio’, con ayudas de hasta 6.000 euros, para cada solicitante.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se han concedido un total de 89 ayudas económicas que han facilitado la apertura de otros tantos negocios, con un importe medio por comercio de 4.500 euros. Estas ayudas económicas, impulsadas desde el Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, se enmarcan en el apoyo municipal para la reactivación de la actividad comercial en los barrios malagueños y ha contado con la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga (Promálaga) como entidad colaboradora, conforme al convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento para la tramitación de las mismas.

El objeto del programa 'Encuéntrame en el barrio' es el de promover la actividad comercial en los barrios de la ciudad a través de la dinamización de los locales vacíos, puesto que el comercio de proximidad constituye un elemento clave para la estimulación económica del entorno.

Así, se ha subvencionado la puesta en marcha de negocios comerciales en locales situados en planta baja, con acceso directo desde la calle, con fachada exterior y que se encontrasen cerrados y sin actividad en el momento de la solicitud.

De igual modo, han señalado que otro de los objetivos de las ayudas es el de mantener el empleo estable, por lo que la actividad comercial se debe mantener activa durante al menos un año desde la fecha de apertura para que pueda ser subvencionable.