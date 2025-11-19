La oposición repudia los tributos municipales de 2026 y acusa al PP de castigar el bolsillo de los malagueños

La reacción de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Málaga a la presentación la propuesta de ordenanzas fiscales que el equipo de Gobierno municipal quiere aplicar en 2026 no se han hecho esperar. Y obviamente están en contra de lo que la Junta de Gobierno Local aprobó este martes. Al contrario que el PP, que quiso sacar pecho de las rebajas impositivas que, a su juicio, beneficiará a los bolsillos de los malagueños con la bajada de la plusvalía por herencia para los no convivientes o la congelación de muchos tributos, tanto PSOE como Con Málaga atacan un proyecto que, según denuncian, no responde a las necesidades de los ciudadanos.

Por ejemplo, portavoz socialista, Daniel Pérez, ha criticado este miércoles que la modificación de las ordenanzas fiscales "confirma un nuevo incumplimiento del alcalde, Francisco de la Torre, respecto a su promesa electoral de 2019 de eliminar la plusvalía por herencia mortis causa". "De la Torre vuelve a fallar a su palabra", ha advertido Pérez, quien ha recordado que "lo anunciado por el equipo de gobierno se limita a una bonificación del 37,5%, muy por debajo del compromiso adquirido hace seis años". "Estamos en 2025, aprobando ordenanzas para 2026, y queda claro que De la Torre no ha querido eliminar la plusvalía por herencia a la que se comprometió en 2019", ha apostillado el portavoz municipal socialista.

Con Málaga ha ido más allá. Su portavoz adjunta, Toni Morillas, ha señalado en relación con las plusvalías presentadas por el equipo de Gobierno que "el PP incumple sus propios compromisos en relación al impuesto de plusvalía en mortis causa". "Hay que recordar que llegaron a decir que lo eliminarían, así que aquí también están faltando a su compromiso en una transmisión que no es especulativa, en la que no hay negocio y que es asumible para las arcas municipales", ha dicho y ha acusado al PP de "no castigar a los especuladores" y "subir los impuestos a las familias trabajadoras con las nuevas ordenanzas fiscales".

Los dos principales partidos de la oposición coinciden a la hora de criticar esta propuesta que el concejal de Economía, Carlos Conde, presentó este martes, quien informó de que el año que viene el Ayuntamiento no va a aplicar ninguna subida a los principales tributos municipales, "ni siquiera lo que correspondería por el IPC", destacó. Es decir, que mantedrá congelados, entre otros, el IBI, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal)".

Carlos Conde interviene, acompañado por Francisco Cantos y Elisa Pérez de Siles, tras la Junta de Gobierno Local. / L. O.

Para los socialisas, son propuestas que "incumplen promesas" y que, al contrario de lo dicho por el equipo de Gobierno, supondrá un incremento de costes para la ciudadanía". "En lugar de bonificar o bajar tasas municipales, vemos que sube el agua con un tarifazo del 42%, de forma que los malagueños van a tener que pagar más por un bien básico", ha señalado Pérez. Y es que, tras varios años sin moverse, las tarifas de Emasa sobre el agua van a subir de forma progresiva (tal y como está en vigor desde 2024) hasta 2028. A mediados de 2026, el incremento medio en los hogares por las tarifas de abastecimiento, saneamiento y depuración será de unos 0,36 euros al mes (un 1,8%), y pasará desde los 19,74 euros al mes (sin IVA y sin el canon de la Junta de Andalucía) a los 20,1 euros, según dijo Conde.

En materia de movilidad, Daniel Pérez también ha lamentado que el billete sencillo de autobús suba de 1,40 a 1,50 euros, mientras que el compromiso de bonificar la tasa de basura sigue sin concretarse. "¿Qué pone esto de manifiesto? Que para el ejercicio 2026 los malagueños van a pagar más: más agua, más autobús, más basura...", ha señalado. "Las medidas anunciadas ayer, aunque se presenten a bombo y platillo, no dan respuesta a las necesidades reales de la ciudad", ha dicho.

En relación con las bonificaciones incluidas por el equipo de gobierno, Pérez ha indicado que "son bonificaciones que no ayudan. Son ayudas que no cumplen su función, ayudas que no ayudan y que no responden a lo que necesitan las familias".

Medidas vacías

Así, el socialista ha exigido al Partido Popular que "dejen de anunciar medidas vacías que no solucionan nada y que no incluyen una verdadera bajada de impuestos y tasas municipales".

"Los malagueños y malagueñas merecen unas ordenanzas fiscales que realmente alivien su carga económica. Es hora de cumplir la palabra dada y de aprobar medidas que estén a la altura de la situación de las familias de Málaga", ha concluido Pérez.

Con Málaga, por su parte, propone que se garantice una bonificación del 95% del IBI a todos los inmuebles en el caso de las personas convivientes, y que en el caso de las personas no convivientes, donde el Partido Popular establece una bonificación del 37,5%, se establezcan dos casuísticas, por un lado una bonificación del 95% para los inmuebles que tienen un valor catastral inferior a los 75.000 euros, y por otro, una bonificación del 50% para los inmuebles que tienen un valor catastral de 75.000 euros a 150.000 euros".

También ha señalado que "las ordenanzas presentadas por el equipo de Gobierno del Partido Popular no son útiles para castigar a los especuladores y para ampliar la oferta de vivienda en alquiler que hay en la ciudad de Málaga, y no solo esto, sino que incrementan la presión fiscal sobre las familias trabajadoras".

Morillas ha destacado que "la principal emergencia que tenemos en nuestra ciudad es la situación de emergencia habitacional y los elevados precios de la vivienda. Por tanto, nosotras consideramos que los instrumentos fiscales son clave y estratégicos para prohibir los usos especulativos y para que, por tanto, se produzca un incremento de la oferta de vivienda en alquiler".

Toni Morillas, portavoz adjunta de Con Málaga en el Ayuntamiento. / IU MÁLAGA

"En nuestra ciudad hay más de 16.000 viviendas vacías y más de 12.000 viviendas turísticas. Por tanto, lo que nosotras planteamos es que para que haya unas Ordenanzas Fiscales útiles, esas ordenanzas fiscales tienen que servir para crujir a impuestos a los especuladores", ha sentenciado en un comunicado Morillas.

En este punto, la portavoz adjunta de Con Málaga ha subrayado que "desde nuestro grupo proponemos que se incorpore un recargo de IBI de hasta el 150% a las viviendas vacías, algo que ya contempla la Ley de Vivienda y es posible hacerlo, y que se incorpore también un recargo de IBI para las viviendas turísticas".

En relación con el IBI, Morillas, además, ha argumentado que "el Ayuntamiento ha dicho que lo congela, pero eso no es más que el timo de la estampita, porque vamos a ver en los próximos meses cómo se pone en marcha la tasa de basura sin que por parte del Ayuntamiento se haya reducido el IBI".

Presión fiscal

Morillas ha reiterado la "preocupación" ante el hecho de que "estas Ordenanzas Fiscales incrementan la presión fiscal sobre las familias trabajadoras, en un modelo que es absolutamente injusto y regresivo. Y lo hace a través de tres figuras; subiendo el agua, es el tercer año consecutivo que el equipo de Gobierno sube este recibo a los malagueños y las malagueñas; incrementando el precio del billete simple del autobús urbano, que pasa a costar 1,50 euros; e incrementando la fracción mínima del SARE, del aparcamiento regulado o de la zona azul".

"Nosotros lo planteamos con mucha rotundidad. Las familias trabajadoras tienen que ser protegidas. No puede ser que mientras que no se castiga a los especuladores sean las familias trabajadoras las que soporten la mayor carga de presión fiscal a través de la subida del agua, el SARE o el billete de bus", ha dicho.