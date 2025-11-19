Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?

El frío llega a Málaga con una notable bajada de temperatura después de un inicio del otoño cálido y, en ocasiones, hasta veraniego. Esta semana, en cambio, encara esta semana un cambio notable en el tiempo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras un otoño inusualmente cálido, Málaga capital registra ya un descenso progresivo de las temperaturas, que se situarán entre los 9 y 10 grados de mínima durante las noches más frescas. Las máximas oscilarán entre los 18 y 20 grados, aunque la sensación térmica será más baja debido a la humedad característica del litoral.

La evolución del tiempo en Málaga estará marcada por jornadas que combinarán sol y nubes. El viernes se perfila como uno de los días más fríos de la semana, pese a la estabilidad atmosférica y los cielos despejados, alcanzando unos 20 grados de máximas y 9 grados de mínima. De cara al inicio de la próxima semana, las máximas podrían subir ligeramente, alcanzando los 20 o incluso 22 grados, aunque el ambiente otoñal seguirá dominando sin grandes variaciones y las mínimas rondarán los 10 grados, hasta seis grados menos que a principios de noviembre.

¿Por qué hace más frío?

La AEMET atribuye este descenso a la entrada de aire más frío y a la menor radiación solar habitual en esta época del año. No se prevén heladas ni fenómenos adversos en el litoral, mientras que en el interior la cota de nieve bajará a los 1.300 metros de altitud y podría dejar algunas nevadas para la semana próxima.