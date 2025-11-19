El tiempo
Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
La AEMET prevé un descenso claro de temperaturas en Málaga durante los próximos días, con mínimas que rondarán los 9-10 grados y máximas más moderadas
El frío llega a Málaga con una notable bajada de temperatura después de un inicio del otoño cálido y, en ocasiones, hasta veraniego. Esta semana, en cambio, encara esta semana un cambio notable en el tiempo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras un otoño inusualmente cálido, Málaga capital registra ya un descenso progresivo de las temperaturas, que se situarán entre los 9 y 10 grados de mínima durante las noches más frescas. Las máximas oscilarán entre los 18 y 20 grados, aunque la sensación térmica será más baja debido a la humedad característica del litoral.
La evolución del tiempo en Málaga estará marcada por jornadas que combinarán sol y nubes. El viernes se perfila como uno de los días más fríos de la semana, pese a la estabilidad atmosférica y los cielos despejados, alcanzando unos 20 grados de máximas y 9 grados de mínima. De cara al inicio de la próxima semana, las máximas podrían subir ligeramente, alcanzando los 20 o incluso 22 grados, aunque el ambiente otoñal seguirá dominando sin grandes variaciones y las mínimas rondarán los 10 grados, hasta seis grados menos que a principios de noviembre.
¿Por qué hace más frío?
La AEMET atribuye este descenso a la entrada de aire más frío y a la menor radiación solar habitual en esta época del año. No se prevén heladas ni fenómenos adversos en el litoral, mientras que en el interior la cota de nieve bajará a los 1.300 metros de altitud y podría dejar algunas nevadas para la semana próxima.
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos