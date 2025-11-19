La mejor ruta para realizar este otoño en Málaga: con túneles, embalses y los miradores más impresionantes

Málaga cuenta con una amplia variedad de rutas por los paisajes más singulares y exultantes de vida que se han convertido en los enclaves más buscados para visitar en otoño. Así, se cuentan por centenares las opciones que tienen los amantes del senderismo y la naturaleza para explorar el territorio malagueño, y entre ellas destaca una ruta circular repleta de vegetación, túneles y miradores con las vistas más espectaculares de Málaga.

Este enclave de gran interés paisajístico es la ruta circular Miradores del Gaitanejo, un trayecto de 4,3 kilómetros localizado en el municipio malagueño de Ardales que recorre el entorno de los Embalses del Chorro y sus mejores panorámicas.

Este recorrido que parte desde el pantano del Guadalteba hasta la entrada norte del Caminito del Rey cuenta con una dificultad moderada y se puede realizar en unas dos horas, lo que hace que sea perfecta para completar en familia.

Su paisaje y naturaleza permite a sus visitantes disfrutar de uno de los paisajes más hermosos de la provincia, repleto de flora y fauna salvaje, así como recorrer sus túneles, relieves montañosos e, incluso, una de las centrales eléctricas más antiguas de toda España.

Una ruta que pasa por una de las centrales más antiguas de Málaga

Este itinerario llega hasta una pista forestal atravesando un túnel hasta la central hidroeléctrica El Gaitanejo, una de las más antiguas del país, tras lo que habrá que girar a la izquierda para seguir de forma paralela a la orilla del embalse de Gaitanejo, del que recibe su nombre esta ruta.

Tras finalizar la pista forestal, el caminante entra en una zona de una belleza espectacular en la que se pueden encontrar miradores naturales y formaciones geológicas que se han producido por el paso de los años. Entre estas formaciones se encuentran los taffonis o arcos góticos, que son depresiones de forma semiesférica que se localizan en paredes verticales de arenisca.

Restos de un antiguo mar en esta ruta senderista de Málaga

Tal y como ha explicado la propia Junta de Andalucía, en otros tiempos, estas arenistas constituyeron las playas de un mar que "se fue retirando paulatinamente", el mar de Tetis. "Así lo muestran los restos fósiles encontrados de ballenas y otros animales marinos", ha recalcado el organismo andaluz.

Ruta circular Miradores del Gaitanejo, una de las mejores rutas para disfrutar de la naturaleza de Málaga este otoño / Ayuntamiento de Ardales

Además de estos hallazgos geológicos, los visitantes también pueden contemplar en este punto toda clase de animales, como el colirrojo tizón, el halcón peregrino y el águila perdicera, así como buitres, garza común y real e, incluso, nutrias.

La senda continua su paso por un camino con una amplia curva en forma de herradura, tras lo que comienza una pequeña subida que mantiene el embalse a su derecha. Una ruta que llega a su punto más emblemático en el Mirador Los Embalses.

Las mejores vistas de Málaga desde esta ruta otoñal

Gracias a este mirador, se puede contemplar la inmensidad de los embalses de Conde de Guadalhorce, Guadalteba y Guadalhorce. Además, se puede ver la presa de Guadalhorce-Guadalteba, formada por dos presas gemelas sobre sus correspondientes ríos, la Peñarrubia, que destaca por el color claro de sus calizas, así como sus bosques de pinos, sabinas, eucaliptos, sauces y fresnos.

De igual modo, en este lugar se encuentra una amplia fauna, con presencia de garzas reales, buitres leonados y cabras montesas. Una vez llegado a este punto, solo será necesario continuar la ruta circular para volver al inicio de este sendero que se presenta como uno de los mejores para realizar este otoño.