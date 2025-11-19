El parque medieval de Málaga con castillos, murallas de piedra y toboganes temáticos: con paseos y zonas de pícnic

Castillos, murallas y torres de piedra que parecen sacados de un verdadero castillo medieval. Estos son solo algunos de los elementos que se pueden encontrar en un parque de Málaga que permite a sus visitantes no solo disfrutar de un completo día de ocio con sus toboganes temáticos y sus atracciones, sino también viajar al pasado a través de su ambientación histórica.

Este enclave que se ha convertido en uno de los favoritos de las familias malagueñas es el Parque La Zambrana de Alhaurín de la Torre, una instalación de casi 12.000 metros cuadrados de extensión que cuenta con una gran área de juegos de decoración medieval con toboganes, castillos que trepar y toda clase de juegos para niños de todas las edades.

Juegos con decoración medieval en este parque de Alhaurín de la Torre

Además, en este entorno situado entre las urbanizaciones Los Manantiales y el sector Ermita del Cerro-Juncos de la Ermita, junto al complejo municipal de pistas de pádel Francis Ceballos, también se puede disfrutar de las mesas instaladas para jugar al ajedrez y al parchís.

Aunque su llamativa área de juegos de decoración medieval y la zona de ocio para niños de más corta edad se presentan como los principales atractivos del parque, este lugar también dispone de diversas zonas de descanso para toda la familia, con mesas y bancos localizados por el recinto para que se puedan realizar pícnics.

Paseos repletos de naturaleza en este parque de Málaga

Y para continuar con un competo día al aire libre, el Parque La Zambrana también dispone de paseos y una plaza circular repleta de naturaleza y de árboles como chopos, olmos, nísperos o higueras, entre otros muchos.

A estos ejemplares, que ya existían en la zona, se sumaron durante la creación de este parque una docena de palmeras de gran porte, cocoteros, palmitos y césped.

Una medida que busca que los malagueños y visitantes tengan en este enclave no solo uno en el que los más pequeños puedan jugar, sino en el que toda la familia pueda descansar y disfrutar de la riqueza natural e histórica de Málaga.