La piscina termal más grande de Andalucía está a dos horas de Málaga: tiene propiedades curativas

Las aguas termales más grandes de toda Andalucía se encuentran a apenas dos horas de Málaga. En concreto, esta piscina cuyas aguas cuentan con propiedades medicinales y son utilizadas para tratar toda clase de afecciones y problemas de salud se localiza en la provincia vecina de Granada, en el corazón del Geoparque granadino, repleto de paisajes de ensueño y la naturaleza más hermosa e inexplorada.

Este enclave en el que se ha datado la presencia del hombre desde la Prehistoria y cuyas aguas termales ya eran utilizadas por los antiguos romanos es una de las dos piscinas termales al aire libre que forman parte de las instalaciones del Balneario de Alicún de Las Torres, en el municipio granadino de Villanueva de Torres.

La piscina termal más grande de Andalucía está a dos horas de Málaga / Diputación de Granada

De ese modo, este balneario alberga en sus 20.000 metros cuadrados dos piscinas exteriores, una para adultos de 1.000 metros cúbicos y 1,80 metros de profundidad, y otra infantil de 100 metros cúbicos y un máximo de 50 centímetros de profundo. Ambas piscinas mantienen su agua todo el año con una temperatura de entre 25 y 35 grados.

Aguas medicinales en este balneario a dos horas de Málaga

Estas termas se han convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la zona, tanto por la belleza de su entorno como por las propiedades curativas de sus aguas, indicadas para las afecciones del aparato locomotor, problemas respiratorios, digestivos, de la piel y los riñones. Además, el balneario ofrece una amplia carta de tratamientos con toda clase de tratamiento para el cuidado estético y medicinal.

Para acceder a estas piscinas termales es necesario pagar una entrada de en torno a 11 euros, precio que variará según la edad del visitante y la época del año en la que se visite el balneario.

Pozas de aguas termales junto al balneario de Granada

Además, a apenas unos 200 metros de este balneario, se encuentra la Raja de Alicún, un conjunto de pozas localizadas en un afluente del río Fardes que también disponen de aguas termales con propiedades minero-medicinales durante todo el año. Además, sus aguas alcanzan una temperatura de unos 28 grados durante todo el año y se pueden disfrutar de forma totalmente gratuita.

Unos baños de aguas termales gratuitos a dos horas de Málaga: en mitad de la naturaleza y a 28 grados todo el año / Mundo senderismo

Al igual que ocurre con las del balneario, las aguas de estas pozas, que pertenecen al grupo de las sulfatadas, bicarbonatadas, cálcicas y magnésicas, se presentan como perfectas para tratar enfermedades respiratorias, reumatismos y problemas en la piel, entre otros problemas de salud.