Crónicas de la ciudad
Plaza San Francisco: el otro entorno pictórico de Málaga
Junto al ‘entorno Thyssen’, el de la plaza de San Francisco lleva lustros siendo un derroche pictórico en el que vándalos de todas las procedencias han derrochado pocas neuronas y demasiado espray.
El Centro Histórico de Málaga y su entorno inmediato han cambiado como de la noche al día. Lo que antes era un barrio lleno de vida es hoy un espacio remodelado en su momento con una cantidad ingente de dinero de Europa; pero fallidamente acartonado: cada vez más vacío de vida, repleto de tiendas clonadas y pisos turísticos.
Como ayer mismo decía un editor, que ha tenido que dejar nuestra ciudad por los indecentes precios de los alquileres, vamos hacia «una Málaga de plástico».
Y, sin embargo, hay un lugar que, al menos desde el punto de vista del aspecto exterior, no ha perdido su esencia en lustros; lástima que sea la ‘esencia vandálica’.
Nos referimos al entorno de la plaza de San Francisco, que comparte con el ‘entorno Thyssen’ la faceta artística y creativa de sus alrededores; pero desde el punto de vista del caos interior de sus zangolotinos autores, incapaces de respetar la propiedad ajena y, por tanto, las nociones básicas de convivencia.
Cierto, que la calle Gigantes ha quedado desgraciada de por vida por la absurda irrupción, al fondo de la escena, de las gigantonas Torres de Martiricos; pero basta con que el paseante tuerza por la calle Marqués de Valdecañas para que redescubra el paisaje vandalizado de toda la vida.
En realidad, la calle que homenajea al marqués malagueño Mateo Cabeza de Vaca es una galería de arte del grafiti, practicado en edificios históricos que de ninguna manera han mejorado su situación gracias a kilos de espray.
Las Delicias
Sin duda, el complejo que recibe los mayores ‘improperios grafiteros’ es el veterano Garaje Las Delicias, el histórico espacio que todavía conserva el templete decimonónico de los Baños de Las Delicias, los que visitó la reina Isabel II.
Esta circunstancia no es óbice para que el ganado vandálico haya atiborrado el muro de todo tipo de grafitis, muchos de ellos superpuestos. Entre las firmas de grafiteros de postín los hay de detenidos y multados por la policía, por haber degradado otros espacios de Málaga.
Y junto al garaje, otros inmuebles que han quedado caricaturizados, con toda su belleza patrimonial oculta por obra y gracia de mastuerzos sin gracia alguna.
La situación continúa al torcer por Molinillo del Aceite, desde el que se aprecia la recuperada mansión del marqués de Valdeflores y sus pinturas murales, en Carretería. Ni siquiera la plaza de San Francisco se libra del grafiti. Un ‘entorno pictórico’, a su pesar.
