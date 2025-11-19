¿Cuánto costará viajar en tren por Navidad entre Málaga, Madrid y Barcelona?

Los precios de los trenes de Renfe para viajar durante la Navidad en las rutas Málaga–Madrid, Madrid–Málaga, Málaga–Barcelona y Barcelona–Málaga muestran fuertes oscilaciones entre los días 23, 24 y 25 de diciembre, convirtiendo la planificación previa en un factor clave para quienes deseen encontrar las tarifas más económicas.

El 23 de diciembre se posiciona como la fecha más barata en la mayoría de trayectos, aunque también concentra algunos de los billetes más caros debido a la elevada demanda en las primeras horas del día, mientras que el 24 de diciembre registra los precios más altos del periodo, especialmente en los servicios de larga distancia.

Málaga - Madrid

En la ruta Málaga–Madrid, el 23 de diciembre ofrece billetes desde 22,20 euros en la primera salida, pero también alcanza picos superiores a los 120 euros en trenes matinales, con una tarde más estable entre 53,30 y 62,15 euros. El 24 de diciembre mantiene tarifas más elevadas, con precios desde 35,50 hasta 124,30 euros, y el 25 de diciembre muestra una estructura equilibrada entre 39 y 124,30 euros.

En sentido contrario, Madrid–Málaga sigue un patrón similar: el 23 de diciembre vuelve a ser el día más económico con billetes desde 22,20 euros, mientras que el 24 presenta mañanas más caras, de 53,30 a 106,55 euros, y tardes más asequibles desde 35 euros. El 25 se comporta de manera moderada, con tarifas entre 35,50 y 80,80 euros y una franja vespertina estable.

Málaga - Barcelona

Las rutas de larga distancia registran las mayores diferencias. Entre Málaga y Barcelona, el 23 de diciembre destaca por su gran dispersión tarifaria, con un mínimo de 90,60 euros y picos de hasta 146,40 euros en servicios matinales.

El 24 mantiene precios mínimos similares pero alcanza máximos más altos, como los 153,90 euros del AVLO de las 10:45 h. El 25 de diciembre es claramente el día más caro, con la mayoría de billetes por encima de 115 euros y algunos alcanzando los 153,90 euros.

En la dirección Barcelona–Málaga, el 23 de diciembre vuelve a ser el día con la tarifa mínima más baja, 90,60 euros, pero también el que registra el precio más alto de todo el periodo, con trenes que llegan a costar 202,70 euros.

El 24 de diciembre concentra las tarifas más elevadas, generalmente entre 130 y 140 euros, con un máximo de 197,10 euros, y el 25 presenta precios más moderados dentro de un rango de 103,50 a 152,10 euros.