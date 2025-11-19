‘Los secretos de Sofi’: novelar una vida de película

«Creo que el libro va a ayudar a que las personas vean la vida desde otro prisma. A enfrentar sus miedos y traumas, porque yo me he enfrentado a la muerte muchas veces», subraya Vicente Jiménez Ifergán.

El conocido coleccionista de antigüedades y empresario habla de ‘Los secretos de Sofi’, su primera novela; más de 600 páginas que tienen detrás un año de trabajo y para la que el material literario ha sido él mismo.

Porque este afable y cercano hijo de un melillense y de una judía sefardí, nacido en Casablanca y antiguo alumno del Colegio del Palo, ha tenido una vida de película y desde luego, digna de una novela.

Parte de su existencia desfila por esta obra, que se presenta en la tarde del próximo jueves en el hotel NH Málaga, un acto que ya tiene el aforo completo.

‘Los secretos de Sofi’ cuenta, en primer lugar, una historia de amor con la propia Ucrania, un país que el autor visitó en 2003, para ver a un amigo, «pensando que era un país comunista en el que no había nada», y que le deslumbró.

En la nación centroeuropea conoció, en noviembre de 2021, a Sofi, la protagonista de la novela, de la que terminó siendo pareja. Como recuerda, unos meses más tarde, ya en 2022, mientras estaba en España se enteró por televisión de la invasión de Ucrania por la Rusia dictatorial de Putin, «y en menos de dos horas estaba en el coche para ir a Ucrania a recogerla», recuerda.

En su autobús humanitario, con refugiados ucranianos. | ARCHIVO DEL AUTOR

El autobús humanitario

Fue al volver con Sofi, a la altura de la República Checa, cuando le comentó que quería hacer más por los ucranianos: «Así que volví al campo de refugiados y organicé el primer autobús con refugiados para España», destaca.

Fueron 48 ucranianos, mujeres y niños a los que les esperaba una vida a salvo en nuestro país. «Lo más duro fue hacer la lista, porque solo había un autobús y hubo dejar a gente fuera», reconoce.

Pero su implicación con Ucrania fue a más, porque el empresario, que como explica dejó Málaga a los 17 años, «con una mano delante y otra detrás», partió en busca de sus raíces judías y se alistó en el Ejército israelí, donde participó en la Guerra del Líbano del 82.

Con esta experiencia, detalla que le buscaron en Ucrania «para supervisar un campo de entrenamiento militar», con lo que de paso visitó el frente de guerra del Donbás.

Aunque la acción de ‘Los secretos de Sofi’ se enmarca en el primer año de invasión rusa, estas páginas le han servido para recordar muchos episodios de su vida de trotamundos. Por ejemplo, su experiencia en varios países de África, relacionada con el comercio de diamantes , después de conocer y trabajar en la meca de los diamantes: Amberes.

A la hora de recordar años y países, explica que le ha servido de mucho el diario que comenzó a escribir «cuando salí de Málaga con 17 años», y en el que todavía escribe de forma esporádica.

Leerla «de un tirón»

Gracias a jornadas muchas veces maratonianas, se ha ido forjando en la escritura, y confiesa que le hace ilusión que lectores que ya conocen su novela la hayan leído «de un tirón».

Por cierto que Vicente Jiménez Ifergán ‘se moja’ cuando le preguntan por la guerra en Gaza: Mientras recuerda que su mejor amigo «es palestino» no duda en responder que es «una masacre».

Testigo de varias guerras, destaca que no importa el sitio ni la época, «el sufrimiento y el miedo es el mismo».

‘Los secretos de Sofi', la novela de una vida de película, puede adquirirse en las librerías Proteo y Luces, así como en Amazon. Y ya está en marcha una traducción al ucraniano, a beneficio de las madres viudas que deja la invasión.