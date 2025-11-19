Terrenos de Repsol: Bosque Urbano Málaga exige a la Junta frenar el proyecto por la falta de un accesos

La falta de un proyecto de movilidad viable que asegure los acceso al entorno del bulevar Adolfo Suárez es más que suficiente para frenar el desarrollo urbanístico de los antiguos terrenos de Repsol, tal como afirma la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga. Y así se lo han trasladado por carta, junto a una petición de reunión, tanto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, como a la delegada territorial de Fomento, María Rosa Morales.

La organización ciudadana exige a las responsables autonómicas que, en el ámbito de sus competencias, impidan que se sigan desarrollando proyectos como el de los rascacielos en los antiguos terrenos de Repsol por no contar con un plan de movilidad factible. Este hecho se desprende de una reciente respuesta del coordinador general de Infraestructuras y Proyectos del Ayuntamiento de Málaga, Juan Antonio Alba, a la portavoz del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas.

En palabras del propio Alba: “Pese a los numerosos estudios realizados y posibles alternativas planteadas hasta la fecha, en todos ellos se ha podido constatar la complejidad de la conexión y la dificultad de cumplir con los condicionantes normativos, sin que por el momento se haya podido encontrar una solución razonable que cumpla los objetivos funcionales y la normativa de carreteras”.

Bosque Urbano Málaga también ha solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno en Málaga, con el delegado del Gobierno en Andalucía y con el presidente del FROB (de quien depende la SAREB) para explicarles los problemas de tráfico que generará en la zona la falta de proyecto de movilidad para el entorno del bulevar Adolfo Suárez, así como para solicitarles que Sareb, que es de titularidad estatal, no siga impulsando los proyectos de urbanización en los antiguos terrenos de Repsol.

Bosque Urbano Málaga propone que el PGOU vigente sea modificado para integrar en los terrenos de la antigua Repsol una infraestructura verde de 177.000 metros cuadrados, que palie las graves carencias ambientales que sufren Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz. Ambos distritos sufren elevados índices de densidad de población y compacidad urbana, con ratios de zonas verdes que apenas superan los 2 metros cuadrados por habitante en muchos de sus puntos. Cabe recordar que, para proteger la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante.