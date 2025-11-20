Abre en Málaga Boom Box, el nuevo outlet de descuentos con paquetes sorpresa y productos de Amazon, Shein y Temu

Los amantes de los descuentos y los 'chollos' están de enhorabuena porque este viernes abre sus puertas en Málaga Boom Box, un nuevo outlet en el que los clientes podrán encontrar toda clase de productos de Amazon, Shein, Temu o AliExpress, entre otros, con hasta un 80% de descuento.

Además, entre sus principales reclamos se encuentran sus paquetes sorpresa en los que, por 10 euros, pueden conseguir todo tipo de artículos, desde teléfonos, drones, cámaras de seguridad o tablets hasta puzzles, juegos, maquinaria o pequeños electrodomésticos.

Y para celebrar su gran apertura, que se llevará a cabo este viernes desde las 10.00 horas, Boom Box regalará uno de sus paquetes sorpresa de Amazon a los cien primeros clientes que acudan a su local y compren uno de estos paquetes, por lo que recomiendan asistir a primera hora para acceder a estos premios.

Para todo ello, este nuevo negocio cuenta con una inmensa nave de mil metros cuadrados situada en el polígono Guadalhorce, en la que sus clientes podrán encontrar tanto sus emblemáticos paquetes sorpresa como todo tipo de productos de Temu, Shein, Miravia, Amazon, Fnac o AliExpress con hasta un 80% de descuento.

Entre estos artículos se pueden encontrar desde pequeños electrodomésticos hasta juguetes, muebles, artículos de electrónica o deportes. Todos ellos son completamente nuevos, fruto de las devoluciones o liquidaciones.

Estos artículos se venden a precios tan bajos debido a que los dueños del outlet negocian directamente con los fabricantes, que quieren deshacerse de la forma más rápida posible de esta mercancía para eliminar excedente y recuperar espacio.

Un nuevo paraíso para los amantes de los descuentos y las sorpresas que se puede visitar en su gran nave de la Carretera de la Azucarera Intelhorce número 10, de lunes a sábado en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.