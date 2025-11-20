Atascos en la A7: El PP recoge 6.000 firmas en una semana para el tercer carril en la ronda Este de Málaga

El debate político paralelo a los problemas de movilidad sitúa al PP de Málaga al frente de un serial, contra el Gobierno de España, que ya acumula innumerables capítulos y ahora tiene el foco puesto en los atascos en la A7. Y, de hecho, una de las campañas que , los populares habían reactivado, hace unos días, ya ha recogido 6.000 firmas para reivindicar el tercer carril en la ronda Este malagueña. "¿Por qué mientras los catalanes van a llegar en AVE a Madrid a 350 km/hora, los malagueños vamos a 5 km/hora en los atascos diarios que sufrimos en la zona Este?", se preguntó la presidenta provincial de la formación, Patricia Navarro, una semana después del relanzamiento de esta iniciativa.

En concreto, Navarro destacó "las más de 6.000 firmas recogidas en apenas una semana sólo en el formato digital de la campaña, impulsada para reclamar al Gobierno que planifique y ejecute de una vez el tercer carril en la ronda Este de la A-7". Y, según añadió la dirigente popular, a la acogida ya obtenida en la plataforma Change.org habría que sumar cientos de rúbricas más obtenidas de forma presencial, si se atiende a "la buena respuesta de los ciudadanos que se acercan a firmar en las carpas distribuidas a pie de calle" por el PP malagueño.

"Es de justicia"

Navarro también reiteró que “es de justicia la reclamación de este tercer carril y de medidas transitorias como carriles reversibles y unidades de respuesta rápida ante los alcances", a la vez que lamentó "el menosprecio del Ministerio de Transportes al estudio presentado por los alcaldes de Málaga y Rincón de la Victoria para descongestionar el tráfico, actuando en siete enlaces desde El Limonar hasta Añoreta".

"Invito a los vecinos de El Palo, del distrito Este y también a los de otros puntos de la capital y de la costa oriental que se ven afectados por esta problemática, que se sumen a esta campaña que se hace eco de un clamor ciudadano, porque los malagueños ya no pueden aguantar más”, añadió.

Al denunciar "los continuos problemas de movilidad que sufren los vecinos que se trasladan cada día desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital", Navarro recalcó "la situación de agravio permanente, por este abandono inversor que se alarga ya durante siete años”.

“La falta de Presupuestos Generales del Estado es la excusa perfecta de los socialistas para enmascarar ese castigo a Andalucía y a Málaga, que es motor económico de la región; hay recursos que se pueden destinar, pero el problema es que los fondos que tienen que venir a esta provincia se están desviando constantemente a territorios como Cataluña”, enfatizó.

"No hay excusas"

A juicio de la presidenta del PP de Málaga, “no hay excusas" que justifiquen "la falta de inversión del Gobierno de España en las carreteras malagueñas y, en concreto, en el tramo oriental de la A-7, lo que condena a la ronda Este al colapso permanente". "Lo que estamos pidiendo aquí se está haciendo en otros lugares de España y porque hablamos de una provincia que lidera el crecimiento de población y que además es pujante, donde el Gobierno recaudó el pasado año más de 5.500 millones de euros en impuestos estatales que no revierte en inversiones”, apuntó.

En su opinión, "el abandono del Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero a la provincia puede repercutir en su crecimiento y desarrollo". “Mantienen a ralentí un motor que podría estar funcionando al 1.000 por ciento porque no se invierte en las infraestructuras y los servicios que necesitamos los malagueños para seguir creando empleo y oportunidades, y para seguir manteniendo un nivel de vida óptimo, que es por lo que la gente nos elige para venir de visita, a trabajar, a invertir o a vivir”, subrayó Navarro.