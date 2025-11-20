Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

C&A cierra su tienda en Los Patios de Málaga al decidir que no renueva el alquiler: este sábado 22 de noviembre es su último día

Los productos de la tienda, abierta desde 1986, cuentan con un 70% de descuento adicional a las rebajas previas

La tienda de C&A en el centro comercial Los Patios de Málaga, con el anuncio de cierre para el 22 de noviembre. / L. O.

José Vicente Rodríguez

La tienda de la cadena de moda C&A situada en el centro comercial Los Patios de Málaga capital, con una trayectoria de casi 40 años se despide estos días de sus clientes. El establecimiento, que abrió sus puertas en 1986, vivirá este sábado, 22 de noviembre su última jornada de apertura al público. El motivo del cierre obedece a la decisión de la cadena de no renovar el contrato de alquiler del local, que expira este próximo 30 de noviembre, según explican a este periódico fuentes del sindicato Fetico.

El conocido establecimiento de Los Patios cuenta con 18 trabajadores que ya han recibido, de momento, la indemnización correspondiente a un despido procedente. Esta próxima semana, ya con las puertas cerradas al público, la plantilla se dedicará a taras de logística interna y desmontaje, de cara a realizar la entrega de llaves el día 30.

Según explican desde Fetico, que ostenta la mayoría dentro del comité de empresa, C&A ha optado por no prolongar el contato de alquiler al entender que, con la subida de la renta que iba a tener que afrontar y el nivel actual de ventas, la tienda de Los Patios no iba a ofrecer los criterios de rentabilidad que maneja ahora mismo la compañía en sus planes de actividad.

C&A, compañía de origen neerlandés, lleva acometiendo en los últimos años un proceso de reestructuración que está afectando a sus tiendas en el mercado español, coincidiendo con un periodo de descenso de ventas.

Descuentos finales

Los 18 trabajadores de la tienda de Los Patios responden a un perfil de personas de dilatada trayectoria y no entrarán en ningún proceso de traslado a otras tiendas sino que se desvincularán de la empresa, según comenta Fetico. Esta central cuenta con una bolsa de trabajo que se pondrá a disposición de las personas que lo requieran.

El establecimiento ha colocado en estos últimos días varios carteles en el escaparate de entrada y en el interior de la tienda donde informa a los clientes de que el sábado pondrá fin a su andadura en este local. La empresa informa también de que los productos de la tienda cuentan con un 70% de descuento adicional en los artículos previamente rebajados.

Tiendas en Málaga

C&A, compañía de origen neerlandés, cuenta con otras dos tiendas en la capital situadas en el centro comercial Rosaleda y Plaza Mayor, además de otra en Vélez Málaga (centro comercial El Ingenio) y una más en Fuengirola (centro comercial Miramar).

La tienda de C&A en el centro comercial Los Patios de Málaga, con el anuncio de cierre para el 22 de noviembre. / L. O.

La compañía ha tenido que afrontar en los últimos años diversas restructuraciones. En el año 2023 presentó un ERE en España que afectaba a cerca de 100 empleados y que supuso el cierre de cinco tiendas, entre ellas la situada en el centro comercial La Cañada en Marbella.

