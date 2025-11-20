Comercio
La cadena de moda C&A cierra este sábado su tienda del centro comercial Los Patios en Málaga
Los productos de la tienda, abierta desde 1986, cuentan con un 70% de descuento adicional a las rebajas previas
La Opinión
La cadena de moda C&A cerrará su conocida tienda del centro comercial Los Patios de Málaga este próximo sábado, 22 de noviembre. El establecimiento ha colocado en estos últimos días varios carteles en el escaparate de entrada y en el interior de la tienda donde informa a los clientes de que el sábado pondrá fin a su andadura en este local, que venía ocupando desde el año 1986, hace casi 40 años.
La empresa informa también de que los productos de la tienda cuentan con un 70% de descuento adicional en los artículos previamente rebajados.
Tiendas en Málaga
C&A, compañía de origen neerlandés, cuenta con otras dos tiendas en la capital situadas en el centro comercial Rosaleda y Plaza Mayor, además de otra en Vélez Málaga (centro comercial El Ingenio) y una más en Fuengirola (centro comercial Miramar).
La compañía ha tenido que afrontar en los últimos años diversas restructuraciones. En el año 2023 presentó un ERE en España que afectaba a cerca de 100 empleados y que supuso el cierre de cinco tiendas, entre ellas la situada en el centro comercial La Cañada en Marbella.
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?