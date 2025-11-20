La cadena de moda C&A cierra este sábado su tienda del centro comercial Los Patios en Málaga

La cadena de moda C&A cerrará su conocida tienda del centro comercial Los Patios de Málaga este próximo sábado, 22 de noviembre. El establecimiento ha colocado en estos últimos días varios carteles en el escaparate de entrada y en el interior de la tienda donde informa a los clientes de que el sábado pondrá fin a su andadura en este local, que venía ocupando desde el año 1986, hace casi 40 años.

La empresa informa también de que los productos de la tienda cuentan con un 70% de descuento adicional en los artículos previamente rebajados.

Tiendas en Málaga

C&A, compañía de origen neerlandés, cuenta con otras dos tiendas en la capital situadas en el centro comercial Rosaleda y Plaza Mayor, además de otra en Vélez Málaga (centro comercial El Ingenio) y una más en Fuengirola (centro comercial Miramar).

El establecimiento de la cadena C&A en el centro comercial Los Patios de Málaga capital. / L. O.

La compañía ha tenido que afrontar en los últimos años diversas restructuraciones. En el año 2023 presentó un ERE en España que afectaba a cerca de 100 empleados y que supuso el cierre de cinco tiendas, entre ellas la situada en el centro comercial La Cañada en Marbella.