Presentan la Carrera de San Silvestre Palma-Palmilla: recorridos, horarios e inscripciones

Esta carrera, que se celebra el 31 de diciembre en Málaga, incluye un premio al Mejor Disfraz, además de los galardones para los dos recorridos previstos

Los concejales del distrito Palma-Palmilla, Derechos Sociales y Deporte, Francisco Pomares, Francisco Cantos y Borja Vivas, durante la presentación de la Carrera de San Silvestre Palma-Palmilla

Los concejales del distrito Palma-Palmilla, Derechos Sociales y Deporte, Francisco Pomares, Francisco Cantos y Borja Vivas, durante la presentación de la Carrera de San Silvestre Palma-Palmilla

La Opinión

Málaga

La XIV edición de la Carrera Solidaria San Silvestre Palma-Palmilla, en Málaga capital, tendrá dos recorridos de dos y diez kilómetros y su recaudación irá destinada a fines solidarios.

El miércoles 31 de diciembre a las 09.00 horas se celebrará esta prueba deportiva, que tiene como objetivo promocionar hábitos de vida saludable a través del ejercicio y ayudar a asociaciones y colectivos del distrito, según han indicado los concejales del distrito Palma-Palmilla, Derechos Sociales y Deporte, Francisco Pomares, Francisco Cantos y Borja Vivas, respectivamente, durante la presentación.

Recorrido

El recorrido comenzará en calle Mark Twain, junto a la puerta del Centro Comercial Rosaleda, y finalizará en el Campo de Fútbol La Virreina, junto al puente de la Palmilla.

Esta carrera solidaria está organizada por el Ayuntamiento de Málaga, a través de las Áreas de Derechos Sociales, Deportes y la Junta de Distrito Palma-Palmilla.

Se trata de un evento sostenible, que cuenta con la colaboración de Málaga como Te quiero, además de otras entidades y empresas, que año tras año se han comprometido con el evento como Grupo BCM Gestionarte, CC Rosaleda, Carrefour, Club Deportivo 26 de Febrero, Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla y el Plan Comunitario de Palma-Palmilla.

Dos recorridos

El objetivo de esta actividad es ofrecer una opción de ocio activo y saludable, así como poner en valor el trabajo de integración que se realiza en el barrio. La prueba deportiva comenzará a las 09.00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas por las calles de la barriada y distritos vecinos. Como en años anteriores, la carrera constará de dos recorridos con una única salida y meta. Las Categorías serán: Juvenil, Senior y Veteranos.

Mejor disfraz

Además de los premios habituales, se premiará al Mejor disfraz (tres mejores disfraces o grupos disfrazados) entre las personas participantes que realicen la prueba disfrazados y medalla a toda persona que cruce la meta. Podrán inscribirse hasta el 26 de diciembre a las 23.55 horas, a través de la página web de la Federación Andaluza de Atletismo, www.atletismofaa.es o en https://web.faalive.com/inscriptions/121 .

Inscripciones

Las inscripciones tienen un coste de ocho euros, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y a la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla.

La recogida de dorsales se realizará exclusivamente el lunes 29 y martes 30 de diciembre de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas en el Centro Comercial Rosaleda, en el local número 28 frente al local de la Lotería (primera planta).

