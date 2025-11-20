Cuenta atrás para el encendido de las luces de Navidad en Málaga, una cita que se ha consolidado como el inicio oficial de las fiestas navideñas en la ciudad y que atrae a miles de personas al Centro Histórico. Este año, como es habitual, el acto de inauguración de las luces navideñas se celebrará el último viernes de noviembre, que en este caso será el 28 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, coincidiendo con el Black Friday.

En los últimos, decenas de operarios trabajan para terminar con las luces que decorarán 500 calles, que tendrá un año más a Marqués de Larios como la joya de la corona del espectáculo navideño. Este año, la principal arteria de la ciudad estrenará nuevo diseño, que se renueva después de tres años de los arcos y los “ángeles celestiales”. Se llamará 'Natividad de luz' y se representan escenas de la Natividad, en un trabajo realizado por Iluminaciones Ximénez, que ya se puede vislumbrar durante su montaje en los últimos días.

Ayuntamiento de Málaga

Las luces ocuparán los más de 300 metros de Larios, para lo que se empleará unas 350.000 luces led, repartidas en 16 estrellas o rosetones de 5 metros (que representan el misterio de la Navitidad), sujetadas por 32 columnas laterales decoradas, y 32 estelas o ráfagas, que como es habitual, 'bailarán' al ritmo de la música, con una selección de temas navideños que aún no ha sido revelado. Desde el 28 de noviembre, las luces permanecerán instaladas hasta el 5 de enero y habrá tres pases diarios (a las 18.30, a las 20.30 y a las 22.00 horas), excepto los días 24 de diciembre y 31 de enero.

Hasta el próximo viernes no se conocerá la selección musical que acompañará al tradicional espectáculo de luces, que mezcla villancicos, con canciones populares y otros temas navideños. Tampoco se sabe aún quién será la persona encargada del encendido, una tarea que el año pasado recayó sobre la cantante Diana Navarro, aunque la concejala de Fiestas, Teresa Porras, ya adelantó que será alguien "muy especial".

MLG 19-11-2025.-Montaje de las nuevas luces de Navidad. / Álex Zea

2,7 millones de luces led

La inversión del alumbrado navideño en el Centro Histórico y zonas emblemáticas, donde se van a instalar 2,7 millones de puntos de luz, se mantiene en los 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento también avanzó hace un par de semanas otra novedad este año de las luces, que usarán tecnología Ecogreenlux, patentada por la empresa adjudicataria del contrato, Ximénez Group. Según fuentes municipales, estas "reducen la contaminación lumínica hasta en un 93% y permite un ahorro energético de hasta un 60% con respecto a elementos tradicionales". Y no solo eso, sino que, según estas mismas fuentes, son más decorativas mientras estén apagadas durante el día.

A esta iluminación se unirán el alumbrado y la decoración navideña que despliegan los distritos de Málaga en las distintas barriadas, que suman en torno a 500 calles.

Un espectáculo navideño con 2,7 millones de luces LED

La decoración incluirá 20.490 guirnaldas, 207 arcos luminosos, 44 farolas decoradas y 130 motivos agrupados, además de 4 fachadas iluminadas y 36 figuras de suelo. También se instalarán 86 árboles naturales pequeños, 66 medianos y 1 de gran tamaño, además de otros 21 árboles en plazas y avenidas; y 4 pinos y estructuras tridimensionales, junto con 6 letreros luminosos.

Decoraciones que servirán para decorar vías principales de la ciudad. Es el caso del Paseo del Parque, que contará con 14 arcos y 36 árboles iluminados; la plaza de la Marina, donde habrá un abeto de 7 metros de alto, 7 arcos y 6 árboles iluminados; o la Alameda, que contará de nuevo con un sistema luminoso que simulará una especie de bosque para potenciar el esplendor de los ficus.

Luces de Navidad en la calle Larios en 2012, con la primera decoración tipo arcada. / La Opinión

Calle San Juan

Otras de las calles que se convierten en foco de atención en Navidad es la calle San Juan, que también contará con una decoración singular, dividida en tres espacios luminosos. En primer lugar, se instalará la zona denominada ‘Sueño Barroco’, con 9 lámparas de araña de cristal, como joyas suspendidas en el aire, que según sus creadores “evoca la nostalgia y la magia de las fiestas”. La segunda parte, ‘Nostalgia Victoriana’, en la que habrá 15 lámparas de alambre de estilo victoriano hechas y decoradas a mano, además de guirnaldas. Y la tercera zona, ‘Susurro de Invierno’, con 100 metros lineales de guirnaldas luminosas que serpentean entre los balcones, y cubre lámparas confeccionados con musgo y tela de encaje que vestirán la calle con un aire artesanal y mágico.

Una de las decoraciones navideñas de la calle San Juan, en edicione anteriores. / Álex Zea

La programación de los espectáculos de luces y video mapping

La fachada de la torre mocha de la Catedral en su lateral sur en calle Molina Lario será de nuevo una de las protagonistas de esta Navidad con un video mapping. En concreto, este año se estrena el espectáculo ‘El pescador de sueños’ basado en un cuento propio de estas fechas cuyos personajes han estado inspirados en un oficio tan único y malagueño como el de los cenacheros. Así, esta historia navideña les rendirá homenaje.

La proyección contempla una introducción, la parte central con el cuento, y la escena final en 3D en la que se recrean distintos elementos como vidrieras. Para esta puesta en escena se usa última tecnología en proyección láser. Se han creado a la carta infografías en 2 y 3 dimensiones para completar un espectáculo de gran formato. Esta actividad la realizará la empresa Firefly Events. La duración aproximada del espectáculo será de entre 8 y 9 minutos.

El video mapping de la Catedral de Málaga, en ediciones anteriores. / Imagen del Ayuntamiento de Málaga

El video mapping de la Catedral: 'El pescador de sueños'

Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado, tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesitará 6 estructuras de acero para equipos en altura. Habrá efectos como las máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave. Se inaugurará el sábado 29 de noviembre y los pases serán a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026, excepto el 24 y 31 de diciembre.

Por otro lado, la fachada del Ayuntamiento mostrará una proyección en la que se podrán ver estrellas, bolas de navidad y diferentes iconos y motivos tradicionales, que se reproducirá de forma continua. Se inaugurará el 29 de noviembre, con el mismo horario del alumbrado.