Detenidos un policía local de Marbella y un exagente por robar 4.000 € a un empresario tras darle una paliza

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a tres hombres como presuntos autores del brutal asalto a un empresario en Málaga capital en el que lograron robarle unos 4.000 euros en efectivo. Fuentes cercanas a caso han confirmado a La Opinión que los arrestados son un policía local de Marbella, un exagente del mismo cuerpo y un tercer varón que estaría vinculado a una empresa concesionaria municipal de la misma ciudad. Aunque los arrestos se produjeron meses atrás, la investigación se mantuvo abierta y hasta hace poco bajo secreto de sumario para determinar si estuvieron implicados en asaltos similares.

Las pesquisas arrancaron por unos hechos que ocurrieron el 17 de noviembre del año pasado, cuando un empresario de origen chino fue asaltado en el barrio malagueño de Cruz de Humilladero cuando se dirigía a un salón de belleza para cortarse el pelo. Tres hombres que dijeron ser policías, con look informal de policías y placas que parecían de policías le dieron una paliza mientras intentaron introducirlo a la fuerza en un vehículo simulando una detención. No lo consiguieron, pero sí le arrebataron el bolso en el que portaba alrededor de 4.000 euros en efectivo.

Acecharon a la víctima

La denuncia del empresario recayó en manos de los agentes del Grupo de Atracos de la Comisaría Provincial de Málaga. Tras varios meses de investigación llegaron hasta los presuntos autores, tres vecinos de Marbella que fueron identificados como un agente de la Policía Local que al menos hasta el momento del arresto estaba en activo en esa ciudad, otro que ya no pertenecía al mismo cuerpo y un tercer implicado que al parecer trabajaba en una empresa concesionaria municipal. Las fuentes aseguran que las pesquisas han acreditado que los investigados, tras seleccionar a la víctima, la acecharon durante un tiempo para conocer sus movimientos y rutinas hasta que finalmente la asaltaron sospechando que podía portar mucho dinero en efectivo.

En los registros domiciliarios, los investigadores recuperaron una pistola real, otras dos de fogueo, munición y diverso material que utilizaban para reforzar su imagen como policías, como un chaleco, placas policiales e intercomunicadores. También intervinieron balizas GPS con los que los agentes sospechan que los investigados monitorizaban los vehículos de sus objetivos.