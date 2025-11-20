Málaga exporta innovación: Macco Robotics firma un megacontrato para robotizar una ciudad en India

La compañía Macco Robotics, con sede en Málaga, ha firmado un importante acuerdo para suministrar sus robots en la que será la primera ciudad robotizada de la India. El proyecto, denominado Takshashila y que se ha firmado con la firma india Sieflex Robotics, aspira a convertirse en uno de los mayores centros de innovación tecnológica del país asiático, y supone un hito para la expansión internacional de la empresa malagueña.

El acuerdo incluye un primer envío de varias decenas de unidades del robot Kime, desarrollado en Andalucía, así como un futuro pedido de 1.000 robots adicionales para 2026, una cifra que permitirá a Macco Robotics acelerar la fabricación en serie de este modelo y reforzar su capacidad productiva desde Málaga.

Una empresa malagueña en un megaproyecto tecnológico internacional

El proyecto urbano de Takshashila integrará museos, zonas residenciales, hoteles, bares, restaurantes, oficinas y una universidad, configurándose como una ciudad inteligente orientada a la tecnología y la innovación. En estos espacios se instalarán los robots Kime, que ya operan en España, Estados Unidos y otros países, pero que ahora vivirán su despliegue más ambicioso gracias a una empresa nacida en Málaga.

Sieflex será distribuidor oficial en India y colaborará con Málaga en I+D

El acuerdo establece que Sieflex Robotics se convierte en distribuidor oficial de Macco Robotics en la India, además de abrir una vía de colaboración conjunta en proyectos de investigación y desarrollo. Un avance que no solo impulsa la proyección internacional de la empresa española, sino que también posiciona a Málaga en el mapa global de la robótica humanoide.

El consejero delegado de Macco Robotics, Víctor Martín, subraya que esta operación representa “una oportunidad para reforzar la posición europea de la empresa en términos de seguridad y RGPD”, remarcando la apuesta malagueña por una tecnología sostenible, ética y con propósito humano.

Por su parte, el director de Sieflex, Vivek, explicó que la futura ciudad robótica pretende “atraer a las mejores mentes sin renunciar al respeto por la naturaleza y los valores de la sociedad india”.

Una delegación malagueña viajará a India en febrero

La alianza se formalizará oficialmente en febrero, cuando una comitiva de Macco Robotics viajará desde Málaga hasta la India para presentar las primeras instalaciones robotizadas del proyecto Takshashila.

Macco Robotics, referente malagueño en robótica humanoide

Con sedes en Málaga y Sevilla, Macco Robotics se ha consolidado como una de las diez principales empresas del mundo en inteligencia artificial humanoide, especializada en robots de servicio para hostelería y entornos profesionales. Su crecimiento la ha convertido en uno de los ejemplos más destacados del ecosistema tecnológico malagueño, actualmente en plena expansión.