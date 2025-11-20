Las empresas de Málaga siguen rompiendo su techo de exportación a pesar de los aranceles de Trump

La factura exportadora de la provincia de Málaga se mantiene en máximos históricos a la altura del tercer trimestre de 2025 pese al obstáculo que este año han supuesto los aranceles activados por parte de Estados Unidos (uno de sus mercados significativos). La provincia contabiliza hasta el mes de septiembre un total de 2.588 millones de euros en ventas al exterior con un aumento del 3,4% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En el conjunto del ejercicio de 2024, Málaga alcanzó una marca histórica de 3.272 millones de euros en exportaciones, y este 2025 conserva la tendencia al alza, pese a la 'guerra comercial' abierta por el presidente estadounidenses Donald Trump, con aranceles a diversos países, entre ellos los que integran la Unión Europea. La pujanza exportadora de Málaga se debe en gran parte a sus más de 1.000 empresas exportadoras regulares, un tejido consolidado que concentra el 90% del total de las ventas exteriores de la provincia.

Por áreas de producción, el potente sector agroalimentario malagueño, con 1.225,7 millones de euros, sigue siendo el principal exportador de la provincia en los nueve primeros meses de 2025, con el 47,4% de las ventas totales, pero su volumen de ventas baja un 6,3% en relación a las del mismo periodo del año anterior. La caída del precio del aceite de oliva, que durante buena parte de 2024 tocó precios máximos por la incidencia de la sequía, es una de las causas de este retroceso, ya presagiado por la industria agroalimentaria (por ejemplo, la malagueña Dcoop). Este factor ha permitido, por otra parte, que las ventas de aceite en EEUU se mantengan estables, ya que esa caída de precio en el mercado ha amortiguado la entrada en vigor de los aranceles.

El segundo apartado en las ventas exteriores de Málaga son los bienes de equipo con 337 millones (un 13,8% del total de exportaciones de la provincia) y, en este caso, con una tendencia muy al alza, ya que las ventas aumentan un 13% con respecto a 2024. Esta subida es clave para que la provincia mantenga este año, de momento, unas cifras máximas de crecimiento en comercio exterior.

Un expositor del grupo agraolimentario malagueño Dcoop en una feria internacional. / L. O.

Datos andaluces de exportación

Andalucía sumó 30.166 millones de euros en exportaciones de bienes entre enero y septiembre de este ejercicio, un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2024, según los datos del Ministerio de Comercio.

Por capítulos de producción en Andalucía, la alimentación y bebidas concentran casi 12.000 millones, el 40% del total exportado por Andalucía, con un volumen que crece un 1,2% sobre el año anterior.

En cambio, la facturación de los productos energéticos cae un 20,6% y se quede en algo menos de 4.100 millones (la Junta de Andalucía viene señalando que el descenso obedece, principalmente, a las partidas relacionadas con los combustibles, que sufren la bajada de precio internacional del petróleo).

El tercer apartado más exportador es el de bienes de equipo, con 4.056 millones un 8,7% interanual de descenso.