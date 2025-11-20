Sucesos
La investigación apunta a que el hombre herido de bala en Málaga se disparó accidetalmente
La víctima, que vive en una de las autocaravanas que hay en el entorno del Martín Carpena, ha sido detenido por tenencia ilícita de armas tras ser dado de alta
El hombre que resultó ayer herido de bala en los aparcamientos de autocaravanas que hay junto al Palacio de Deportes José María Martín Carpena ha sido detenido como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Fuentes policiales han confirmado el arresto después de que las pesquisas del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional hayan determinado que el hombre se disparó accidentalmente mientras manipulaba un arma, una pistola que fue recuperada en la zona. Tras ser dado de alta en un hospital de la capital, el hombre, un español que vive en la zona en uno de estos vehículos, se encuentra bajo custodia policial en la Comisaría Provincial de Málaga, donde los investigadores siguen realizando diligencias para esclarecer todas las circunstancias de un incidente que desde el principio se descartó como un tiroteo.
El suceso trascendió sobre las 16.00 horas de este miércoles, cuando Emergencias 112 recibió dos llamadas que informaban de la presencia de una persona herida de bala en una pierna en la zona de aparcamientos en la que habitualmente estacionan numerosas autocaravanas junto al recinto deportivo. El centro coordinador movilizó a Policía Nacional, Policía Local y sanitarios, confirmando estos últimos que la víctima presentaba herida por arma de fuego y lo trasladaron a un centro hospitalario.
