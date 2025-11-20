Los 100 jóvenes del grado LEINN en el PTA de Málaga han creado ya siete empresas y facturado más de 260.000 euros

El grado universitario oficial LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación) del laboratorio de aprendizaje TeamLabs de la Universidad de Mondragón, que tiene una de sus sedes en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), está dando ya frutos en el ecosistema emprendedor malagueño. A día de hoy, los 100 jóvenes que cursan LEINN han creado ya siete empresas reales y han alcanzado una facturación conjunta superior a los 260.000 euros en estos cuatro años, según ha informado este jueves el propio PTA.

Los proyectos impulsados por los jóvenes que cursan LEINN en Málaga, que tienen entre 18 y 21 años en su mayoría, reflejan la diversidad, creatividad y enfoque práctico de su metodología.

LEINN es el único grado oficial en emprendimiento de Europa donde los jóvenes aprenden creando empresas reales desde el primer día, desarrollando proyectos con impacto social y económico, trabajando en equipo y viajando por el mundo a países de Europa, América y Asia. LEINN sigue la metodología Team Academy, desarrollada en Finlandia desde hace más de 30 años, y cuenta con un 97% de inserción laboral.

"La tecnología y la innovación son pilares fundamentales del grado LEINN y se integran de forma práctica en todo el aprendizaje. Los leinners desarrollan competencias tecnológicas aplicadas a la innovación y al negocio, experimentando con herramientas no-code, automatización, inteligencia artificial y entornos digitales reales", señala la tecnópolis.

Este mes, el TeamLabs del PTA ha celebrado la segunda edición del Bootcamp Tech, con siete workshops centrados en cómo aplicar la inteligencia artificial al proceso emprendedor: desde la generación de ideas hasta su validación y lanzamiento al mercado.

La sede del Team Labs en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. / L. O.

Además, los jóvenes del grado LEINN han explorado el campo de la ciberseguridad con un taller final que les ha ayudado a comprender los retos de proteger los datos en el entorno digital. Este bootcamp ha contado con la colaboración de empresas tecnológicas de referencia como Freepik, AiMate y Boca a Boca Digital, que han compartido su visión sobre el uso real de la IA en sus modelos de negocio.

Proyectos de emprendimiento

Algunos de estos proyectos son Exper3a (ecosistema formativo), Jewels & Wine (experiencia de ocio que combina creatividad y joyería), 6 Grados (ocomunicación para empresas y pymes), WAW Café (cafetería de cafés de sabores), Sabor Selecto (cestas de productos para regalo), Cala Salada (joyas de estilo mediterráneo), Skyline (productora musical en Málaga cob artistas emergentes) y Axiom AI (automatización sin códigocpara tareas de navegador web).

Jornada de puertas abiertas del grado LEINN

El próximo sábado 29 de noviembre, a las 10.30 horas, TeamLabs organizará una jornada de puertas abiertas dirigida a los jóvenes y familias que quieran conocer el grado universitario LEINN.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a Team Coaches del grado y LEINNers actuales. La Jornada se celebrará en TeamLabs/ (calle Steve Jobs, 2 del Málaga Tech Park). El registro para asistir se realiza a través de la web teamlabs.es/leinn