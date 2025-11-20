Málaga, capital del debate español

«El primer año vi en el correo de la UMA que se publicitaba la asociación, fui a ver un día cómo iba y fue casi amor a primera vista», reconoce Christian Senkl, malagueño de 22 años. Habla de la Asociación de Debate Universitario de Málaga (ADUMA), que tiene su sede en la Facultad de Económicas y de la que es miembro de la junta directiva como vocal de Debate Escolar, pues también quieren fomentar este arte del intercambio de argumentos en los colegios de Málaga.

Christian, que es graduado en Económicas y en la actualidad cursa un máster en Sociología aplicada, confiesa que su pasión es «la docencia y la investigación», así que ADUMA le está viniendo a la perfección.

Mejores ideas y confianza

«Me gustaba hablar, me gustaba comunicar y, como nos pasa a muchos debatientes, me gustaba debatir», recuerda. En los cinco cursos que lleva en ADUMA, detalla que ha ido mejorando en dos aspectos: «Al principio, empiezas a tener las ideas mejor estructuradas, y se te ocurren mejores ideas a la hora de conseguir argumentos o refutar. Luego, lo que coges es confianza para poder expresar todo eso correctamente».

En ADUMA, señala, solo hay un secreto para convertirse en un buen debatiente: «Practica, practica y practica».

Como explica, durante el curso universitario la asociación de debate se reúne en un aula de la Facultad de Económicas alrededor de una hora y cuarto todos los jueves. Y además, los principiantes, durante el mes de octubre cuentan una clase extra todos los martes. Y un dato importante: aunque está pensado para estudiantes universitarios, «no cerramos la puerta a otras personas, y no hay límite de edad», subraya.

Por cierto que, como adelantó este diario el año pasado, por las filas de ADUMA ha pasado el malagueño Alberto García Chaparro, que el año pasado se proclamó en Buenos Aires campeón del mundo de oratoria en español para jóvenes universitarios.

Christian Senkl, de ADUMA, en la Facultad de Económicas. / A.V.

El IV Torneo Nacional

Para quienes quieran seguir sus pasos, este viernes 21 arranca en la Facultad de Económicas de la UMA el IV Torneo Nacional de Debate de ADUMA, que reunirá a equipos de debatientes de Andalucía, el País Vasco, las Islas Baleares, Salamanca, Barcelona, Madrid, Vigo, Valladolid y Zaragoza. La final, en la tarde del sábado, tendrá lugar en la Caja Blanca.

Como explica Christian Senkl, será una competición en la que se debatirá una pregunta de actualidad elegida por ADUMA: ¿Es legítima la intervención humanitaria sin la autorización de organismos internacionales?

Como detalla, los equipos participantes recibieron la pregunta hace algo más de un mes, y a la hora de medirse con otros equipos, la postura a favor o en contra de esta cuestión «se hará por sorteo». De esta manera, puede coincidir que el debatiente defienda una postura que no comparte.

Para el miembro de la junta directiva de ADUMA, en estos tiempos de polarización, el debatir y ponerse en el lugar del otro tiene efectos muy positivos: «Aunque al final del torneo sigas pensando lo mismo, te ayuda a comprender mejor a la parte contraria», recalca.

Para juzgar a los cerca de 70 debatientes que se darán cita en Málaga habrá alrededor de 40 jueces, «personas expertas en el mundo del debate» que, ronda a ronda, irán informando a los participantes en qué han fallado y qué aspectos han hecho bien.

Un torneo en el que las ‘armas’ son las palabras, las ideas y los argumentos y que volverá a convertir Málaga en capital nacional del debate universitario.

El certamen cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA, la Fundación Unicaja, el Centro de Formación Universitaria Micea, la Cátedra de Comercio y Transformación Digital de la UMA y la Cátedra de Gestión del Transporte de la UMA.