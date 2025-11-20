Con Málaga exige retirada de letras de Carlos Haya

El grupo municipal Con Málaga ha criticado "el grave retraso" del Ayuntamiento de Málaga en materia de memoria histórica y democrática, a la vez que ha señalado que la ciudad "mantiene simbología vinculada al franquismo, incumpliendo la Ley estatal".

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha subrayado que el caso más evidente es el de la avenida Carlos Haya, donde el Gobierno municipal "no solo ha mantenido el nombre, sino que ha instalado letras de piedra de gran tamaño en la rotonda de acceso, reforzando públicamente la figura de un aviador militar golpista".

"La ciudad de Málaga tiene una deuda profunda con la memoria democrática. Es inadmisible que aún mantenga el nombre de Carlos Haya, un aviador militar que participó activamente en el golpe de Estado contra la Segunda República y en la dictadura de Franco. Pero lo más grave es que, lejos de retirarlo, el Ayuntamiento ha colocado letras gigantes con su nombre en la rotonda. Es algo que no se puede justificar a estas alturas", ha dicho

Sguiglia ha insistido en la necesidad de "que se retiren ya esas letras de gran tamaño de la rotonda de Carlos Haya" por vulnerar el espíritu y la letra de la Ley de Memoria Democrática. "No se puede homenajear a golpistas desde el espacio público"

El concejal portavoz de la confluencia de izquierdas ha recordado que esta situación no es aislada. "Barrios como Haza Cuevas siguen teniendo un callejero plagado de nombres vinculados al régimen franquista. Y persisten grandes deudas pendientes, como el futuro de la antigua prisión provincial, donde fueron represaliados vecinos y vecinas que lucharon por la libertad", ha expuesto.

Sobre la prisión provincial, Sguiglia ha señalado la preocupación existente "ante la intención del Gobierno municipal de privatizar el edificio para cederlo a una FP privada". En este sentido ha destacado que "la antigua prisión provincial es un espacio clave de la memoria democrática. No puede convertirse en un negocio privado".

También ha reclamado avances urgentes en el Centro de Interpretación de la Memoria previsto en el Cementerio de San Rafael, donde se ubica una de las mayores fosas comunes del país. "San Rafael es un lugar de enorme significación. Es imprescindible que el centro de interpretación se haga realidad cuanto antes", ha dicho.

Sguiglia ha acusado al Partido Popular de frenar cualquier avance en memoria democrática por motivos políticos: "El PP parece esperar, en su competencia con Vox, a ver quién se mueve más a la derecha. Y eso les lleva a posiciones contrarias a la Ley de Memoria Democrática. La ciudad no puede quedar atrapada en esa estrategia", ha considerado.

"Desde Con Málaga llevamos años reclamando que se retire del callejero cualquier nombre vinculado al franquismo. Y lo mínimo, lo inmediato, es retirar esas letras de piedra dedicadas a Carlos Haya. Málaga debe situarse donde tiene que estar con la memoria histórica y democrática, y con el respeto a quienes lucharon por la libertad", ha reiterado el portavoz de Con Málaga.