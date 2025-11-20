Ni María ni Manuel: ahora estos son los nombres más comunes entre los bebés en Málaga

Dime qué nombre tienes y te diré a qué edad tienes. La manera en que llamamos a nuestros hijos dice mucho sobre la época en la que nacen. Y en Málaga, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un cambio claro respecto a las preferencias tradicionales. Si durante décadas María y Manuel eran los nombres de bebé más comunes en Málaga en 2024 la tendencia se ha revertido.

En la lista de los nombres de niño más populares en 2024, Hugo se ha colocado como líder absoluto, con 3.289 bebés registrados. En el caso de las niñas, el nombre más elegido en Málaga ha sido Sofía, con 3.325 recién nacidas. Ambos encabezan el ranking de los nombres más comunes en Málaga 2024.

Tras Hugo, continúan Manuel, que pese al descenso sigue siendo un clásico en la provincia, y Mateo, uno de los nombres que más ha escalado en los últimos años dentro de las tendencias de nombres de bebé.

Más diversidad y más nombres cortos

La elección de un nombre ya no es solo una cuestión de tradición familiar. En Málaga, la variedad creciente de orígenes y culturas se refleja en los nacimientos. Por eso, cada vez aparecen más nombres modernos y de origen internacional entre los recién nacidos.

Manuel y María siguen siendo también los preferidos entre los padres. / La Opinión

Entre los niños destacan: Adam, Aimar, Amir, Arnau, Marc o Markel, todos dentro de las nuevas tendencias de nombres de niño 2024. Entre las niñas ganan presencia: Ane, Laia, Layan, June, nombres que hasta hace poco eran minoritarios y ahora se sitúan entre los más elegidos.

Al mismo tiempo, muchos padres optan por nombres cortos para niños y niñas; entre los más usados en Málaga destacan: Leo, Vega, Mia, Emma.

La tradición resiste…

A pesar del relevo generacional en las preferencias, los nombres más frecuentes en el conjunto de la población española siguen siendo Antonio y María Carmen. Hasta el 1 de enero de 2024, el INE contabilizaba 603.004 hombres llamados Antonio y 624.368 mujeres llamadas María Carmen, cifras que mantienen una distancia clara respecto al resto.

En los puestos siguientes figuran Manuel (534.398) y José (501.731) entre los hombres, y María (551.105) y Carmen (340.920) entre las mujeres. Sin embargo, la popularidad histórica de estos nombres ya no se refleja en los nacimientos actuales: Carmen ocupa el duodécimo lugar entre las niñas y Antonio cae al puesto 27 entre los niños.