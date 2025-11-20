El Materno de Málaga recibe a una primera paciente de Badajoz en traslado ECMO

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica del hospital Materno Infantil de Badajoz ha realizado su primer traslado de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO) al centro de referencia (CSUR) de Málaga. Según ha informado la Junta extremeña, estos demuestra el avance de este proyecto impulsado para afrontar intervenciones altamente complejas.

El supervisor de Enfermería de la UCI Pediátrica y Neonatal del hospital Materno Infantil, Manuel Asensio, ha explicado que este primer traslado marca un antes y un después en la capacidad de respuesta pediátrica crítica de Extremadura.

Por su parte, la intensivista pediátrica de este servicio, Lara Santiago Arribas, ha recordado que la UCI Pediátrica del Materno Infantil funciona "como unidad referente en Extremadura, capaz de iniciar soporte ECMO y garantizar la transferencia segura hacia un centro CSUR especializado cuando la situación clínica lo requiere".

El protocolo para trasladar a la paciente, una menor de dos años con problemas respiratorios agudos, se inició una vez detectada la necesidad y se comunicó entonces a través de la supervisión precisa,al Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

En ese momento se organizó desde el ámbito médico la valoración clínica y la preparación integral de la paciente para la canulación ECMO, proceso que requiere "un importante movimiento de efectivos y una intervención simultánea de múltiples profesionales y servicios hospitalarios".

Traslado

El traslado tuvo lugar el pasado domingo y durante todo el procedimiento, desde la estabilización inicial hasta la preparación quirúrgica y desde la canulación hasta el traslado final a la ambulancia, la paciente se mantuvo estable gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar.

Para garantizar la seguridad del proceso han participado de forma coordinada los profesionales de las unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, de Cirugía Infantil, del Banco de Sangre y de Radiología, así como servicios de apoyo del hospital.