Así es la nueva tienda de Action en Málaga: casi 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros

La cadena europea Action, que ofrece una amplia gama de más de 6.000 productos con precios de descuento, ha inaugurado este jueves 20 de noviembre su primera tienda en Málaga, situada en el parque comercial Málaga Nostrum. El establecimiento, que cuenta con casi 1.000 metros cuadrados de superficie y una plantilla de 20 trabajadores, ha comenzado su actividad poco antes de las 9.00 de la mañana con una gran afluencia de público. La empresa, creada en 1993 y originaria de Países Bajos, cuenta siempre con 1.500 productos en sus estanterías por menos de un euro y con casi 2.000 por debajo de los dos euros.

"Estamos muy satisfechos de haber abierto esta tienda en Málaga. La afluencia de clientes en este primer día está siendo muy alta y a todos se les ve muy contentos. Eso es lo importante para nosotros", comenta a este periódico el responsable de Action en la zona de España, Bart Raeymaekers. La tienda de Málaga es la número 100 de esta cadena en España y presenta la misma disposición tipo en cuanto a superficie y pasillos que el resto de establecimientos, lo que le otorga una imagen corporativa "muy conocida" de cara al cliente.

Action vende tanto marcas conocidas como marcas blancas (Superfinn, Freija,...) en 14 categorías diferentes que abarcan desde artículos decoración, bricolaje, juguetería, multimedia o cuidado personal, hasta productos para mascotas, limpieza o deportes⁠. La compañía destaca que, cada semana, hay 150 artículos nuevos en las estanterías de Action, lo que refleja un constante proceso de rotación de cara al cliente. El horario de apertura de la tienda de Málaga será de 9.00 a 22.00 horas de lunes a sábado.

Raeymaekers señala que la 'fórmula' Action ofrece precios de los productos siempre "por debajo" de los del resto del mercado, y con la premisa de la "buena calidad". La firma también realiza una "firme" apuesta por la sostenibilidad en la gama de artículos que comercializa.

Clientes en el interior de la tienda Action, situada en el parque comercial Málaga Nostrum. / J. V. R.

En principio la idea es que la tienda de Action avance en estos primeros momentos con esa plantilla de 20 trabajadores aunque, si la actividad comercial lo demanda (como así lo esperan sus responsables), habrá nuevas contrataciones.

Habrá más tiendas de Action en Málaga

¿Habrá más tiendas de Action en el futuro en Málaga? Raeymaekers, acompañado del responsable del área sur de España, Jorge Rafael, lo da por seguro. Los parámetros de la empresa para plantearse la apertura de una tienda son de 40.000 habitantes en su zona de influencia, algo fácilmente de cumplir tanto para el área de Málaga capital como para los municipios de la Costa del Sol.

"Estamos en plena fase de expansión. Málaga es un sitio fantástico donde se pueden poner varias tiendas y seguro que las habrá en un futuro. Es una capital y una provincia donde vive mucha gente", explica.

Action cuenta con más de 3.000 establecimientos en 13 países de Europa. Actualmente, cuenta con unos 80.000 empleados de 166 nacionalidades diferentes.