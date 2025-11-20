El parque forestal más singular de Málaga: una isla con lagunas, rutas y miradores para descubrir aves

Málaga cuenta con uno de los parajes naturales más singulares y ricos de la provincia, situado en una isla enclavada en plena capital malagueña. Se trata de un parque natural de 64 hectáreas dentro de una isla de 122 hectáreas, formada por cinco lagunas, senderos y observatorios desde los que se puede contemplar la abundante fauna de la zona.

Este enclave de belleza única es el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, un espacio incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y ubicado entre el final del paseo marítimo Antonio Banderas y la barriada de Guadalmar. Su diversidad de fauna es enorme, especialmente en lo que respecta a las aves, ya que aquí se han llegado a observar hasta 200 especies diferentes.

Un parque natural en Málaga con lagunas, senderos y observatorios

La isla que acoge este paraje, de 122 hectáreas, está delimitada por los dos brazos del río Guadalhorce en su tramo final. Sus cinco lagunas se asientan sobre lo que en otros tiempos fue una gran marisma donde el mar y el río confluían, generando extensos terrenos pantanosos.

Flamencos en el Paraje Natural Desembocadura del Río Guadalhorce. / Antonio Tamayo

Con el paso de los siglos, el espacio ha ido adoptando su imagen actual: lagunas rodeadas de vegetación y situadas en una de las principales rutas migratorias entre Europa y África. Esto ha convertido al enclave en un punto de escala y descanso para una gran variedad de aves, entre las que se encuentran el águila pescadora, el águila calzada, la cigüeña negra, garcillas, el flamenco rosa, el chorlitejo patinegro, el martín pescador o la espátula, entre muchas otras.

La mayor concentración de aves en un parque forestal de Málaga

Los ornitólogos han catalogado aquí 73 especies invernales, 25 estivales, 90 de paso y 45 especies accidentales. Todas pueden observarse desde los diferentes miradores y observatorios situados junto a las lagunas, a los que se accede mediante senderos cómodos y agradables, aptos para toda la familia y diseñados para ofrecer protección frente al viento, la lluvia y el sol.

Parque Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, uno de los rincones más especiales de Málaga / Diputación de Málaga

Además, en este entorno es posible encontrar una amplia presencia de mamíferos como conejos, zorros o nutrias, así como reptiles como el camaleón y diversas especies de peces. Todo ello, unido a sus largos paseos y su ambiente paisajística, convierte este lugar en uno de los mejores para disfrutar de la vida natural más plena en Málaga.