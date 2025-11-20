Cinco queserías de la provincia de Málaga se sitúan entre las mejores del mundo

El sector del queso artesanal de Málaga están viviendo su mejor momento tras la reciente celebración de los World Cheese Awards 2025, los premios más importantes del queso a nivel internacional, en los que cinco queserías de la provincia de Málaga han sido premiadas entre las mejores del mundo.

Málaga es la primera provincia de Andalucía en producción de leche caprina, lo que la convierte en la primera región productora de España y la segunda a nivel europeo.

La ganadería malagueña ha dado un paso de gigante con la industria de transformación de la leche. La mayoría de las queserías de la provincia son pequeñas empresas familiares que decidieron dar el salto y darle un valor añadido a la leche que recogen de sus propios rebaños.

El jurado del World Cheese Awards 2025 ha elegido los mejores quesos del mundo. / Guild of Fine Food

El queso de Málaga está reconocido en el Catálogo de Quesos de España por sus características organolépticas y físico-químicas, y empieza a hacerse un nombre entre los grandes maestros queseros a nivel mundial gracias a la elaboración artesanal de sus productos.

El concurso

La 37.ª edición de estos premios, organizados por la asociación británica The Guild of Fine Food, fundada en 1995, ha alcanzado este año un récord de participación con 5.244 quesos de todo el mundo.

Un queso gruyère suizo se ha alzado con el título de World Champion Cheese 2025. / Guild of Fine Food

El evento se ha celebrado en la ciudad suiza de Berna, donde un jurado compuesto por 265 jueces han repartido las 110 medallas SuperOro (SuperGold) por categorías.

Posteriormente, un jurado profesional experto ha reevaluado a los quesos finalistas para elegir los 14 mejores quesos del mundo y premiar al queso Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial 18 Months, elaborado por Bergkäserei Vorderfultigen, como el Queso Campeón del Mundo 2025.

El queso Curado Emborrizado Montes de Málaga, de Agammasur, ha ganado la máxima distinción en su categoría. / L.O.

Agammasur, medalla SuperGold

La cooperativa Agammasur, con sede en Colmenar, formada por 300 ganaderos y ganaderas, ha sido la más laureada de la provincia de Málaga en este certamen, al conseguir galardones para seis de sus quesos, que comercializa bajo las marcas Montes de Málaga y El Pinsapo.

Uno de sus productos, el queso Curado Emborrizado Montes de Málaga, ha destacado entre todos ellos al lograr la codiciada medalla SuperGold, que lo sitúa entre los 51 mejores quesos del mundo.

Se trata de un queso curado de coagulación enzimática elaborado a base de leche pasteurizada de cabra de raza mayoritariamente malagueña y madurado en cámaras de 150 a 180 días. Este queso tiene la particularidad de que está cubierto en aceite de oliva virgen extra y salvado de trigo. Se puede comprar en su tienda a 13,55 euros la mitad, y por 26 euros se presenta el queso entero, de unos 980 g la pieza.

Agammasur surgió en 2023 de la fusión de las cooperativas Agasur y Agamma, cada una de ellas con más de cuatro décadas de actividad. La cooperativa cuenta con ganaderías de las comarcas de la Axarquía, Guadalhorce, Antequera y Sierra de las Nieves (y otras en Granada, Sevilla y Cádiz).

Otras distinciones

Gracias al pastoreo, la leche de sus cabras está llena de matices y aromas que se transmiten a sus quesos convirtiéndolos en una verdadera explosión de sabor. Agammasur combina técnicas tradicionales de elaboración de quesos con maquinaria de última generación para ofrecer quesos de calidad superior. Por eso, no es de extrañar que haya recibido premios por otros cinco de sus productos. Entre ellos, el queso Semicurado El Pinsapo (la otra marca de la cooperativa) ha recibido una medalla de oro en su categoría.

Asimismo, el queso Semicurado al vino Pedro Ximenez El Pinsapo ha recibido una medalla de plata, igual que el queso Semicurado Montes de Málaga. Además, los quesos de Agammasur, Gran Reserva El Pinsapo y Reserva Natural Montes de Málaga han recibido una medalla de bronce cada uno en esta edición de los Óscar de los quesos.

Adrián Hormigo, de La Hortelana, con todas las distinciones que ha obtenido en los World Cheese Awards 2025. / L.O.

La Hortelana

La otra gran triunfadora de los premios mundiales de los quesos 2025 ha sido la quesería La Hortelana, de Coín. Adrián Hormigo es el alma y el futuro de esta empresa familiar que fundaron sus padres hace 20 años. Ganaderos de toda la vida, ante los bajos precios de la leche, en 2005 decidieron añadirle un valor a los más de 1.000 litros de leche que ordeñan cada día de su propia ganadería y lanzarse a su transformación en forma de queso.

La Hortelana tiene una cabaña compuesta por 500 cabras malagueñas y 200 ovejas francesas de la raza Lacón. Su secreto es pastorearlas por tierras del Valle del Guadalhorce donde hay abundancia de hierbas aromáticas como romero y tomillo, lo que le da un sabor característico a la leche con la que hacen desde quesos de leche fresca en 24 horas hasta otros semicurados y curados con varios meses de maduración.

La tradición ganadera heredada de su abuelo y de su padre ha catapultado a La Hortelana al olimpo de los quesos a nivel nacional y mundial. El mimo, cuidado y cariño que pone esta familia en su labor artesana le ha hecho merecedor este mismo año de la medalla de oro al mejor queso de España Curado de Mezcla al Romero en el Salón Gourmets.

Ya el año pasado, La Hortelana participó por primera vez en el certamen mundial y obtuvo una medalla de bronce en el certamen mundial, celebrado en Portugal, con su queso Curado Mezcla de Cabra y Oveja Gran Reserva 12 meses.

Este año, los World Cheese Awards les han catapultado a lo más alto en el certamen mundial celebrado en Suiza, donde ha obtenido nada menos que cinco medallas. Una medalla de oro por su queso Semicurado de Cabra con Tomillo; tres medallas de plata por su queso Curado de Cabra al Romero, Curado de Leche Cruda de Cabra en Aceite de Oliva Virgen Extra y su queso Curado de Oveja al Pimentón; y una de bronce por su queso Curado Mezcla al Romero.

El Pastor del Torcal ha obtenido tres medallas en los World Cheese Awards 2025. / L.O.

El Pastor del Torcal

Otra gran quesería que ha conquistado el paladar del jurado en este certamen mundial de los quesos celebrado en Suiza ha sido El Pastor del Torcal, una empresa familia fundada por Juan González Campos, que recoge leche de unas 60 ganaderías de toda Andalucía y desde hace tres años se dedica a la transformación en productos lácteos.

La firma cuenta con una planta de más 1.500 m2 en el Polígono de Antequera para la maduración y la elaboración de sus quesos, con una capacidad de fabricación de hasta 5 millones de litros de leche de cabra.

Es la primera vez, que El Pastor del Torcal acude al campeonato mundial de quesos y su cuidado y esmero en la elaboración de sus productos le han valido nada menos que tres medallas: una medalla de oro por su queso Flor del Torcal, elaborado con miel pétalos de flores; y dos medallas de plata, por su queso de Cabra con Aceite y Pimentón Picante, y otra por su queso de Cabra con Manteca de Cerdo Ibérico, Romero y Tomillo.

El queso Semicurado con Chilli Picante de La Cañada del Capitán ha obtenido una medalla de plata. / La Cañada del Capitán.

La Cañada del Capitán

Pero la relevancia que está adquiriendo el sector quesero de la provincia no acaba ahí. Otra de las queserías premiadas en este certamen internacional es La Cañada del Capitán, que nació en 2015 de la mano de Melania Ruiz y Fran Campos, siendo la primera fábrica de quesos artesanales de leche de cabra de Vélez-Málaga.

La firma sólo trabaja con leche de las ganaderías de la Axarquía, concretamente de la Agrupación de Ganaderos de los Montes de Málaga y para la elaboración de los quesos sólo sigue los métodos artesanos tradicionales y moldeados a mano.

Su buen hacer les ha valido dos medallas de oro en los World Cheese Awards 2025 por su queso Semicurado de Cabra Pasteurizado con Chili Picante, y su queso Semicurado Pasteurizado de Cabra con Manteca Ibérica y Romero.

El queso Semicurado de Cabra de El Pastor del Valle ha obtenido una medalla de plata. / El Pastor del Valle.

El Pastor del Valle

Otra de las queserías de Málaga premiadas en los World Cheese Awards 2025 ha sido El Pastor del Valle. Esta empresa familiar lleva 25 años elaborando quesos artesanos en Alhaurín el Grande con los 1.000 litros de leche de cabra que cada día recogen de su propia ganadería, situada a tan sólo 5 kilómetros de la quesería, garantizando así un producto fresco y de calidad cada día.

En esta ocasión, la empresa fundada por Antonio Vera y Pepi Burgos ha obtenido una medalla de plata con su queso Semicurado de Cabra, y una medalla de bronce por su queso Curado de Cabra.

Un jurado compuesto por 265 expertos han catado los quesos y elegido a los ganadores. / Guild of Fine Food

Próxima edición

Durante la edición de Berna se anunció que Córdoba será la sede de los World Cheese Awards 2026, un acontecimiento que convertirá a Andalucía en punto de referencia mundial para profesionales, medios especializados y amantes del queso.

Con este palmarés de reconocimientos, incluido un codiciado SuperOro, Málaga reafirma su excelente nivel productivo y la solidez de un sector que continúa creciendo, innovando y situándose en la élite internacional del queso.