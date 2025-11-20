El tiempo en Málaga: ¿qué día hará más frío esta semana?

Tras el paso de la borrasca Claudia, las lluvias han dado paso a un desplome de los termómetros. Las precipitaciones ya se han retirado y desde principios de semana comenzó a notarse la entrada de una masa de aire frío ártico, responsable del desplome térmico anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según Rubén del Campo, portavoz de AEMET, se registrarán valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para esta época del año. Frío que ha obligado a activar naranjas en por nevadas y frío en la cordillera Cantábrica y de la cara norte de Pirineos, donde se espera una acumulación de hasta 20 cm de nieve en 24 horas y hasta -6ºC.

Previsión del tiempo en Málaga

En Málaga capital, durante los próximos días las temperaturas se moverán entre 16 y 18 °C, con máximas puntuales cercanas a los 20 °C y mínimas que descenderán hasta 8–11 °C.

Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, ya adelantó que el viernes y el sábado serían los días más fríos de la semana. Según Riesco: “En la capital vamos a estar en torno a 20 °C de máxima hasta el miércoles; el jueves bajarán a 18 °C y el viernes y sábado apenas alcanzarán los 15 °C. Las mínimas también caerán, situándose entre 8 y 9 °C”.

A partir del domingo, las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, con máximas que volverán a situarse en torno a 17 °C.

Guadalhorce, interior y Serranía: las zonas donde más se notará el frío

En la comarca del Guadalhorce, el termómetro oscilará entre 9 °C de mínima y 18–20 °C de máxima, manteniéndose más suave que en otras zonas del interior.

La llegada de la ola de frío polar será especialmente evidente en la Serranía de Ronda, donde las mínimas podrán caer hasta 1 °C y las máximas apenas superarán los 10–11 °C. En Antequera, Riesco detalló: "El jueves bajarán moderadamente y el viernes y sábado podremos registrar máximas de 10 °C y mínimas ligeramente por encima de 0 °C, incluso 0 o 1 °C".