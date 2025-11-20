Tiempo en Málaga
El tiempo en Málaga: ¿qué día hará más frío esta semana?
La Aemet ha alertado de que habrá entre 5 y 10 grados menos de lo habitual para la época del año, debido a la entrada de una masa de aire frío ártico
Tras el paso de la borrasca Claudia, las lluvias han dado paso a un desplome de los termómetros. Las precipitaciones ya se han retirado y desde principios de semana comenzó a notarse la entrada de una masa de aire frío ártico, responsable del desplome térmico anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Según Rubén del Campo, portavoz de AEMET, se registrarán valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para esta época del año. Frío que ha obligado a activar naranjas en por nevadas y frío en la cordillera Cantábrica y de la cara norte de Pirineos, donde se espera una acumulación de hasta 20 cm de nieve en 24 horas y hasta -6ºC.
Previsión del tiempo en Málaga
En Málaga capital, durante los próximos días las temperaturas se moverán entre 16 y 18 °C, con máximas puntuales cercanas a los 20 °C y mínimas que descenderán hasta 8–11 °C.
Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, ya adelantó que el viernes y el sábado serían los días más fríos de la semana. Según Riesco: “En la capital vamos a estar en torno a 20 °C de máxima hasta el miércoles; el jueves bajarán a 18 °C y el viernes y sábado apenas alcanzarán los 15 °C. Las mínimas también caerán, situándose entre 8 y 9 °C”.
A partir del domingo, las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, con máximas que volverán a situarse en torno a 17 °C.
Guadalhorce, interior y Serranía: las zonas donde más se notará el frío
En la comarca del Guadalhorce, el termómetro oscilará entre 9 °C de mínima y 18–20 °C de máxima, manteniéndose más suave que en otras zonas del interior.
La llegada de la ola de frío polar será especialmente evidente en la Serranía de Ronda, donde las mínimas podrán caer hasta 1 °C y las máximas apenas superarán los 10–11 °C. En Antequera, Riesco detalló: "El jueves bajarán moderadamente y el viernes y sábado podremos registrar máximas de 10 °C y mínimas ligeramente por encima de 0 °C, incluso 0 o 1 °C".
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?