Una adolescente malagueña crea Iwanit, una red social para cumplir deseos con microdonaciones

Una adolescente malagueña ha creado, junto a su padre, una red social con una plataforma de microdonaciones en la que los usuarios pueden pedir y ofrecer ayuda mediante vídeos breves para satisfacer pequeños deseos, aplicación que ya cuenta con más de seiscientas personas en lista de espera para su descarga.

El lanzamiento de esta red social, llamada 'Iwanit', se hará en Navidades, pero su origen se remonta a 2024, cuando Alexandra Escudero buscaba una fórmula para financiar su viaje de fin de curso a Tenerife, según explica la adolescente, de 16 años.

Junto a su padre, Manuel Escudero, han desarrollado un modelo donde cada usuario pueda pedir colaboraciones para objetivos concretos, como pagar una clase de inglés o comprar unas zapatillas o un libro, y mostrar al donante la evolución de la recaudación. “Un ‘crowdfunding’ mucho más divertido y entretenido”, apunta el padre.

'Hoy por ti, mañana por mí' es el eslogan elegido para esta red social, donde la persona que consigue cumplir su deseo debe subir un vídeo para mostrar su “agradecimiento” hacia las personas que le han ayudado a lograrlo con sus donaciones y quien no cumpla eso, no podrá seguir usando la aplicación.

Manuel Escudero asegura que la red social va mucho más allá de una plataforma de microfinanciación colectiva: “Se generan hilos donde la gente va compartiendo no sólo el momento de pedir esta colaboración, sino también el momento de conseguirlo”.

Una moneda virtual

La aplicación utilizará una moneda virtual interna que permitirá reunir perfiles ‘wanter’, quienes piden ayuda, y ‘giver’, aquellos que colaboran, en un sistema basado en la “gratitud y la cercanía” y no “en la lógica del donativo”.

“Se trata de compartir historias con los demás y que nos ayuden. Al final, pensamos que se puede convertir en un círculo; que todo vuelve”, añade el padre.

La plataforma incorpora un personaje virtual llamado Ethan, un avatar inspirado en el nieto de Manuel, que actúa como interlocutor entre el usuario y la aplicación para guiar a los clientes en todo el proceso, como indicar la cantidad de dinero acumulada o el período disponible para conseguirlo.

El lanzamiento inicial será exclusivamente en España, donde padre e hija quieren consolidar el modelo, medir el comportamiento de los usuarios y reforzar la comunidad antes de expandirse a Latinoamérica, mercado al que prevén acceder en una segunda fase por afinidad cultural, con la intención de llegar después a otras partes del mundo.

Una iniciativa premiada

Los fundadores han sido premiados por la historia familiar que narran sus presentaciones, reconocida en dos ocasiones a mejor discurso de BIC Euronova, una incubadora de ‘startups’ en la que han desarrollado parte de su proyecto.

Con vistas al futuro, el progenitor confía en que esta plataforma llegue a convertirse en un espacio donde cualquiera pueda compartir una necesidad y recibir ayuda. “Me gustaría que se convirtiera en un lugar de apoyo social”, insiste. “Que sea una plataforma internacional y que llegue tan lejos como Facebook, TikTok e Instagram o, incluso, más”, subraya la joven.