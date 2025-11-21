Magdalena Álvarez denuncia que Moreno está desmontando el Estado del Bienestar «pieza a pieza» en Andalucía

La exministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; y el secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, participaron el jueves en Benalmádena en una charla-coloquio sobre los retos de Andalucía, organizada por la agrupación socialista local.

Álvarez aseguró que «podemos echar la vista atrás y sentirnos orgullosos de lo que el proyecto socialista ha hecho por Andalucía». «Digo ha hecho, pero mejor digo hizo, porque Moreno Bonilla se está encargando de desmantelar pieza a pieza todo el Estado del Bienestar», afirmó.

La exministra denunció que Moreno «está desmantelando la sanidad, está desmantelando la educación, está haciendo negocios con la vejez y, en definitiva, lo que está haciendo es perjudicar a los andaluces». Además, subrayó que este deterioro no se debe a falta de recursos.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, destacó que «sobran las razones para pedir un cambio en Andalucía», porque «el Gobierno de Moreno Bonilla ha trazado un plan premeditado y sistemático para deteriorar los servicios públicos y generar negocio para las empresas privadas».

Mientras, Navas aseguró que «la Andalucía actual no es la que los socialistas ayudamos a llevar al progreso y la prosperidad», y criticó que «hoy vivimos en una Andalucía desigual, donde tanto tienes, tanto vales; eso es lo que ha conseguido Moreno Bonilla en casi seis años», afirmó.