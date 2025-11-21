El árbol de La Paz que se inclina como la Torre de Pisa

«Vengo observando el árbol y haciendo fotos desde 2017, como mínimo», cuenta Francisco Romero, responsable de la Federación provincial de Asociaciones de Vecinos ‘Solidaridad’ en la Carretera de Cádiz. La comparación de las fotografías le permite concluir que el árbol en cuestión, una tipuana -parecida a la jacaranda pero con flores amarillas- no ha dejado de inclinarse hacia la calzada de la calle donde se encuentra, la calle Ravel. Es una suerte de Torre de Pisa en madera, con flores en primavera. El ejemplar, de unos 16 metros de altura, cuenta Francisco, ha podido incluso golpear algún vehículo de altura. Pero lo que más le preocupa es que, enfrente, en un pequeño espacio que da a la calle Ravel y al Camino de los Guindos hay un parque infantil.

«La inclinación natural del árbol es que caiga hacia ese lado; así que dependiendo de la hora, es cuando más riesgo tendría la caída», avisa.

Siete años de evasivas

El responsable vecinal calcula que lleva «entre 5 y 7 años» alertando al Consistorio del riesgo de desplome; pero durante todo este tiempo sólo ha recibido «evasivas», o bien la respuesta de que el árbol «no corría peligro».

La insistencia de los colectivos vecinales y partidos llevó al Ayuntamiento, eso sí, a debatir sobre sustitución, recuerda. También se llegó a barajar una sujeción, como la que todavía hoy sostiene el gran ficus superviviente de la Explanada de la Estación, con el inconveniente de que este sostén invadiría la calzada y, como ocurre con el mencionado ficus cuyo soporte presenta grietas, «nunca estaría bien porque terminaría rompiéndose», indica.

La inclinación del árbol ha levantado la acera en la calle Ravel. / a.v.

La eliminación

¿Cómo sigue la situación este otoño?, fuentes del Ayuntamiento de Málaga informan a La Opinión de que, «en los próximos días», se va a retirar la tipuana de calle Ravel y será sustituida.

Como detallan, la «pronunciada inclinación dificulta su estabilidad y provoca golpes por parte de vehículos con gálibo superior».

En un primer momento, señalan, se planteó anclar el ejemplar, lo que supondría ocupar parte de la calzada y eliminar plazas de aparcamiento, «para poder desplazar la circulación en esta vía».

Finalmente, la comisión de trabajo de Medio Ambiente del pasado 27 de octubre, con la participación de representantes vecinales, aprobó la eliminación «y sustitución de ejemplares por tantos árboles como sea posible en su entorno más inmediato».

3 | A.V.

Nuevos árboles

Por este motivo, antes de talar la tipuana, el Distrito de la Carretera de Cádiz hará varios alcorques «para plantar los nuevos árboles».

En la mencionada comisión de estuvo el propio Francisco Romero, quien cuenta que el Consistorio le subrayó que la actuación sería «una urgencia, así que en la asociación vamos a seguir peleando para que esto no se quede dormido». A este respecto, explica que en la base del árbol el Ayuntamiento ha colocado unos parches de cemento «y ya están agrietados».

«Ahora viene la época de temporales y vientos», y subraya que también puede afectarle algún movimiento sísmico; por lo que el representante de Solidaridad remarca que seguirá insistiendo para que eliminen el árbol cuanto antes, «porque la inclinación es muy grande».