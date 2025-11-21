El Corte Inglés de Málaga da la bienvenida a la Navidad

El Corte Inglés da la bienvenida a la Navidad con su ya mítico mercado navideño y el encendido de su fachada este viernes a las 19.00 horas, un momento que marca el inicio oficial de estas fiestas. A continuación, se emitirá un video de felicitación de la Navidad. "Pensado para planes con niños, en pareja, en familia o con amigos, este espacio se ha convertido en un auténtico lugar de encuentro de la Navidad, donde cada visitante vive una experiencia inolvidable", destaca la empresa en un comunicado de prensa.

Paseando por el Mercado de Navidad, los visitantes podrán encontrar regalos y adornos navideños, como árboles de Navidad, guirnaldas, coronas y, para los más pequeños, juguetes de Disney y Lego. En el apartado dulce destacan las casetas de chocolates de Kínder y Nestlé, que se suman a las propuestas de Lindt, Garrapiñadas, La Pecera, Panadería El Salvador y los tradicionales turrones 1880.

Y, por supuesto, habrá una amplia oferta gastronómica en los diferentes food trucks y casetas de restauración como La Pequeña Habana, Dak Burguer, Dak Dulces, Camperos Mya, Marinelli Foccacia, además de hot dog, pizzas y gastronomía mexicana de la mano de Bao Ba.

Para los más pequeños se ha incorporado un carrusel, un montaje infantil de Cortylandia titulado 'El Tiovivo Mágico' y un belén compuesto por 4 fragmentos artísticos, donde se recrea la escena del nacimiento del Niño Dios en distintos rincones y paisajes de nuestros pueblos. Las figuras están realizadas en terracota policromada por talleres de Andalucía, Murcia e Italia. En una de las escenas se encuentra 'La Biznaga' a los pies del Niño, como homenaje a esta ciudad. Además, habrá diferentes actuaciones de coros los fines de semana, aportando música y tradición al ambiente festivo.