La Costa del Sol completará en 2027 los últimos tramos de la Senda Litoral

La Senda Litoral está previsto que esté terminada a finales de 2027. Así, una vez completados sus últimos tramos en obras, la Diputación de Málaga habrá podido culminar un proyecto que puso en marcha justo una década antes y cuyo principal objetivo era el de permitir el tránsito de peatones o bicicletas a través de un arco de unos 180 kilómetros. En ese extenso recorrido de Manilva a Nerja, allá por 2017, el 80% del trazado ya disponía de algún tipo de conexión peatonal o rodada.

Con hasta 167 trazados parciales y a través de los 14 municipios que comprenden en su totalidad la Costa del Sol, los técnicos del organismo provincial se muestran orgullosos de que esta iniciativa se haya replicado por parte de otras administraciones públicas. De hecho, el miércoles se colocaba la primera piedra en Almuñécar para desarrollar la Senda Litoral a lo largo de la costa granadina. En un futuro, cualquier persona podrá transitar por este tipo de senderos no sólo en la totalidad de la provincia malagueña, sino que incluso podrá alcanzar, ya en la provincia de Almería, el entorno del Cabo de Gata.

La Senda Litoral, a su paso por las localidades de la Costa del Sol. / L.O.

Lo cierto es que con cambios en los gobiernos municipales, también en el Gobierno central o en la Junta de Andalucía, no ha sido nada fácil sortear cuantos obstáculos han surgido en los últimos ocho años. Incluso la pandemia complicó el avance de algunos proyectos, como consecuencia de que ciertos ayuntamientos optaron por priorizar las necesidades especiales que impuso la crisis sanitaria global.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, no ha ocultado públicamente que la comarca de la Axarquía ha tenido que solventar multitud de trámites con Costas y con la Junta, de manera que no ha podido avanzarse en esta parte de la provincia de la misma manera que en el litoral occidental, que el próximo año prácticamente tendrá completados sus tramos al 100%.

Para dar cuenta de las dimensiones de este proyecto, sólo en los 23 kilómetros de litoral que existen en el término municipal de Vélez-Málaga se propuso de inicio una inversión por parte de la Diputación de cerca de 2 millones de euros. En suelo granadino, en base a los estudios presentados esta misma semana, conectar entre acantilados los 80 kilómetros de Costa Tropical, que conformarán un cordón costero de más de 250 kilómetros, hasta el límite de Manilva con la provincia gaditana.

La Senda Litoral muestra entre los términos municipales de Mijas y Marbella estampas incomparables. / f.e.

Más de 12 millones de euros

Cuando en 2027 se complete este ambicioso proyecto en suelo malagueño, el montante global habrá superado la barrera de los 12 millones de euros. En esa cuantía figuran 23 pasarelas con las que se han salvado otros tantos cauces. En la relación destaca la existente sobre la desembocadura del río Guadalhorce, en la capital. Pero todavía están por instalar algunas tan significativas como la que salvará el cauce bajo del río Torrox, al objeto de conectar el paseo marítimo de Ferrara y el entorno de El Peñoncillo.