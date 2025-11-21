Emasa inicia nuevas obras en Málaga con afectaciones al suministro y la movilidad

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha anunciado las principales actuaciones que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) empezará a realizar desde el lunes. Estos trabajos podrían causar afectaciones puntuales al suministro y a la movilidad en varios puntos de la ciudad.

Las actuaciones previstas

Calle Abogado Federico Orellana Toledano : se ejecutarán obras de separación de redes y la creación de un nuevo colector de aguas residuales . La primera fase durará aproximadamente mes y medio y conllevará la ocupación del carril derecho en sentido hacia Juan XXIII, entre los números 8 y la calle Héroe de Sostoa.

: se ejecutarán obras de y la creación de un . La primera fase durará aproximadamente mes y medio y conllevará la ocupación del carril derecho en sentido hacia Juan XXIII, entre los números 8 y la calle Héroe de Sostoa. Padre Manjón y Obispo Salvador de los Reyes : instalación de una nueva conducción de la red de abastecimiento durante unas dos semanas. Las obras se desarrollarán en tres fases y provocarán cortes puntuales, así como el cierre del carril derecho en avenida de las Postas en dirección a Obispo Salvador de los Reyes.

: instalación de una nueva durante unas dos semanas. Las obras se desarrollarán en tres fases y provocarán cortes puntuales, así como el cierre del carril derecho en avenida de las Postas en dirección a Obispo Salvador de los Reyes. Calle Lope de Rueda, 104 : sustitución de un tramo de 30 metros de la red general de saneamiento . La intervención durará aproximadamente una semana y supondrá la ocupación de un carril de circulación.

: sustitución de un tramo de 30 metros de la . La intervención durará aproximadamente una semana y supondrá la ocupación de un carril de circulación. Calle Olmos, 11 : canalización de 90 metros de la red de abastecimiento . Las obras se prolongarán unas tres semanas y requerirán ocupar un carril de la vía.

: canalización de 90 metros de la . Las obras se prolongarán unas tres semanas y requerirán ocupar un carril de la vía. Camino de la Térmica , 98 : trabajos de injerencia en la red de saneamiento , con una duración prevista de una semana y la ocupación parcial de la calzada.

: trabajos de injerencia en la , con una duración prevista de una semana y la ocupación parcial de la calzada. Calle José Calderón, 84 : obras de injerencia en la red de saneamiento , programadas entre el martes 25 y el miércoles 26, que también ocuparán parte de la calzada.

: obras de injerencia en la , programadas entre el martes 25 y el miércoles 26, que también ocuparán parte de la calzada. Calle Ter, 21: actuación en la red de saneamiento, prevista para tres días (de miércoles a viernes), con ocupación parcial de la calzada.

Además, es posible que durante la próxima semana aparezcan intervenciones imprevistas por alguna avería o trabajos de mantenimiento. Estas actuaciones también podrían afectar al suministro o a la movilidad. El Ayuntamiento manifiesta que cualquier novedad se irá anunciando en los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento de Málaga.