Cortes

Emasa inicia nuevas obras en Málaga con afectaciones al suministro y la movilidad

El Área de Sostenibilidad Medioambiental, anuncia las actuaciones previstas a partir del próximo lunes

Emasa anuncia a partir del próximo lunes trabajos que pueden causar afectaciones puntuales al suministro y a la movilidad / L.O.

La Opinión

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha anunciado las principales actuaciones que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) empezará a realizar desde el lunes. Estos trabajos podrían causar afectaciones puntuales al suministro y a la movilidad en varios puntos de la ciudad.

Las actuaciones previstas

  • Calle Abogado Federico Orellana Toledano: se ejecutarán obras de separación de redes y la creación de un nuevo colector de aguas residuales. La primera fase durará aproximadamente mes y medio y conllevará la ocupación del carril derecho en sentido hacia Juan XXIII, entre los números 8 y la calle Héroe de Sostoa.
  • Padre Manjón y Obispo Salvador de los Reyes: instalación de una nueva conducción de la red de abastecimiento durante unas dos semanas. Las obras se desarrollarán en tres fases y provocarán cortes puntuales, así como el cierre del carril derecho en avenida de las Postas en dirección a Obispo Salvador de los Reyes.
  • Calle Lope de Rueda, 104: sustitución de un tramo de 30 metros de la red general de saneamiento. La intervención durará aproximadamente una semana y supondrá la ocupación de un carril de circulación.
  • Calle Olmos, 11: canalización de 90 metros de la red de abastecimiento. Las obras se prolongarán unas tres semanas y requerirán ocupar un carril de la vía.
  • Camino de la Térmica, 98: trabajos de injerencia en la red de saneamiento, con una duración prevista de una semana y la ocupación parcial de la calzada.
  • Calle José Calderón, 84: obras de injerencia en la red de saneamiento, programadas entre el martes 25 y el miércoles 26, que también ocuparán parte de la calzada.
  • Calle Ter, 21: actuación en la red de saneamiento, prevista para tres días (de miércoles a viernes), con ocupación parcial de la calzada.

Además, es posible que durante la próxima semana aparezcan intervenciones imprevistas por alguna avería o trabajos de mantenimiento. Estas actuaciones también podrían afectar al suministro o a la movilidad. El Ayuntamiento manifiesta que cualquier novedad se irá anunciando en los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento de Málaga.

TEMAS

