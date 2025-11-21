Cortes
Emasa inicia nuevas obras en Málaga con afectaciones al suministro y la movilidad
El Área de Sostenibilidad Medioambiental, anuncia las actuaciones previstas a partir del próximo lunes
Málaga
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha anunciado las principales actuaciones que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) empezará a realizar desde el lunes. Estos trabajos podrían causar afectaciones puntuales al suministro y a la movilidad en varios puntos de la ciudad.
Las actuaciones previstas
- Calle Abogado Federico Orellana Toledano: se ejecutarán obras de separación de redes y la creación de un nuevo colector de aguas residuales. La primera fase durará aproximadamente mes y medio y conllevará la ocupación del carril derecho en sentido hacia Juan XXIII, entre los números 8 y la calle Héroe de Sostoa.
- Padre Manjón y Obispo Salvador de los Reyes: instalación de una nueva conducción de la red de abastecimiento durante unas dos semanas. Las obras se desarrollarán en tres fases y provocarán cortes puntuales, así como el cierre del carril derecho en avenida de las Postas en dirección a Obispo Salvador de los Reyes.
- Calle Lope de Rueda, 104: sustitución de un tramo de 30 metros de la red general de saneamiento. La intervención durará aproximadamente una semana y supondrá la ocupación de un carril de circulación.
- Calle Olmos, 11: canalización de 90 metros de la red de abastecimiento. Las obras se prolongarán unas tres semanas y requerirán ocupar un carril de la vía.
- Camino de la Térmica, 98: trabajos de injerencia en la red de saneamiento, con una duración prevista de una semana y la ocupación parcial de la calzada.
- Calle José Calderón, 84: obras de injerencia en la red de saneamiento, programadas entre el martes 25 y el miércoles 26, que también ocuparán parte de la calzada.
- Calle Ter, 21: actuación en la red de saneamiento, prevista para tres días (de miércoles a viernes), con ocupación parcial de la calzada.
Además, es posible que durante la próxima semana aparezcan intervenciones imprevistas por alguna avería o trabajos de mantenimiento. Estas actuaciones también podrían afectar al suministro o a la movilidad. El Ayuntamiento manifiesta que cualquier novedad se irá anunciando en los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento de Málaga.
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
- Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
- Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?