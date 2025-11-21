Así es la Fiesta del Pan Duro de Málaga: tapas a 3,50 euros, catas, mercadillos y actividades todo el fin de semana

Gastronomía, tradición y cultura se mezclarán este fin de semana en el municipio malagueño Valle de Abdalajís, que acogerá desde este sábado y durante todo el fin de semana su tradicional Fiesta del Pan Duro, uno de los eventos gastronómicos más tradicionales de Málaga que contará con degustaciones gratuitas, catas, sorteos, visitas guiadas, actividades de senderismo e, incluso, una ruta de la tapa con sus mejores platos y bebida a 3,50 euros.

De ese modo, Valle de Abdalajís arrancará este sábado un completo programa de actividades con el que espera reunir a más de 2.000 visitantes en esta fiesta que tiene como objetivo recuperar el recetario popular, evitar el desperdicio de alimentos y fomentar un consumo responsable, así como favorecer el sector hostelero de la localidad y potenciar sus recursos turísticos.

Ruta gastronómica en la Fiesta del Pan Duro de Málaga

Una de las principales actividades que darán forma a esta Fiesta del Pan Duro será su ruta gastronómica, en la que los bares y restaurantes del municipio elaborarán platos basados en la comida de aprovechamiento y la versatilidad del pan duro. Unas tapas que se podrán degustar a 3,50 euros con bebida y que estarán disponibles durante el sábado y domingo de 13.00 a 17.00 horas y de 19.30 a 23.00 horas.

Los establecimientos hosteleros que participarán en esta ruta serán Bar Reondón con su tapa 'Mazamorra', Bar Los Naranjos con la 'Tosta tierra y sol', Bar El Pino con su 'queso frito con tosta de pan artesano', Venta Los Atanores, con su 'sopa de espárragos con granadas', Dani Pizzas, con 'migas mar y monte', Bar Nervi con el 'montadito carrillero con patata gaucha', y Pub Pájaro Loco con la tapa de 'albóndigas en salsa de champiñones'.

Actividades de la Fiesta del Pan Duro de Málaga

Además, quienes acudan a estos siete bares y restaurantes y prueben sus tapas, podrán votar su plato favorito y entrar en el sorteo de cuatro lotes de productos de 'Sabor a Málaga'. Además, se repartirán 500 bolsas de tela serigrafiados para quienes completen la ruta.

Además, el municipio celebrará un mercado de productos locales y artesanía en la calle Real, que estará disponible tanto el sábado como el domingo de 11.00 a 17.00 horas.

La programación de esta Fiesta del Pan Duro arranca este sábado a las 11.00 horas con la apertura de este mercado, a lo que le seguirá a las 12.00 horas un taller infantil de elaboración de pan y a las 12.30 horas una cata de quesos de cabra Santa María del Cerro.

Tras esto, la ludoteca tendrá diversas actividades para los más pequeños en la Plaza del Reondón de 13.00 a 16.00 horas tanto el sábado como el domingo.

Las actividades del sábado continuarán a las 13.00 hora con una cata de aceite de oliva virgen extra Gotas de Gloria, así como una visita guiada a la misma hora a distintos puntos de interés turístico como el Museo Arqueológico, la Casa Natal de la Madre Petra, el Palacio del Conde de los Corbos, la ermita y el mirador, la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, Pueblo Navideño y Exposición de Belenes.

A las 13.30 horas se celebrará el concurso gastronómico popular con platos elaborados con pan duro y la degustación de los platos participantes. Tras esto, se producirá una actuación musical de la Panda de Verdiales San Lorenzo a las 16.00 horas, la actuación de distintos grupos de baile a las 17.00 horas y el concierto de Carlos y Javi a las 22.00 horas.

Programación del domingo en el Valle de Abdalajís

La Fiesta del Pan Duro continuará el domingo a las 8.30 horas con la ruta senderista al Torcal del Charcón, un camino de unos 9 kilómetros de trayecto entre ida y vuelta que sale desde la Plaza San Lorenzo.

Además, la programación acoge un taller infantil de elaboración de pan a las 12.00 horas; así como una cata de quesos de cabra a las 12.30 horas, una cata de vinos a las 13.00 horas y una visita guiada a los puntos de interés turísticos a las 13.00 horas.

Para culminar este evento, se llevará a cabo una degustación gratuita de migas a las 14.00 horas, así como una actuación a cargo de la Peña Flamenca del Valle de Abdalajís a las 16.00 horas. Finalmente, se producirá el recuento de votos del público de la ruta gastronómico y el sorteo de cuatro lotes de 'Sabor a Málaga' a las 17.00 horas.