Sucesos
Hallado el cadáver de un anciano en un trastero de Málaga tras el aviso de vecinos por un fuerte olor
El cuerpo, localizado en un bloque de la calle Caramba, pertenece a un hombre de 84 años; las primeras investigaciones apuntan a un accidente por la caída de una estantería
EFE
Los servicios de emergencias encontraron este martes el cadáver de un anciano en estado de descomposición en un trastero de un bloque de viviendas de Málaga tras ser alertados por los vecinos por el fuerte olor que desprendía.
El hallazgo se produjo poco después de las 13.30 horas en un edificio de la calle Caramba de la capital, en el barrio de Huelin, según ha informado a EFE un portavoz del 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El administrador del bloque avisó al 112 tras ser alertado por varios vecinos del mal olor que emanaba uno de los trasteros, cuyo dueño no conseguía contactar con el inquilino.
84 años
El centro de emergencias activó a la Policía Local y Nacional, servicios sanitarios y bomberos, que hallaron el cadáver de un hombre de 84 años.
Aunque será la autopsia la que determine las causas de la muerte, las primeras pesquisas apuntan a que al hombre se le pudo caer encima una estantería que había en el trastero, ya que no se han hallado indicios de violencia, según han dicho a EFE fuentes policiales.
