Navidad 2025: las ciudades españolas con las luces más espectaculares y visitas obligadas

''It’s timeeee'', como diría Mariah Carey. La Navidad 2025 ha llegado y, con ella, las calles de las ciudades se llenan de magia. Algunas capitales ultiman los detalles de los montajes de luces y espectáculos lumínicos, que permanecerán hasta enero, llenando de color y vida cada calle durante estas fiestas.

Aunque en otras ya sea Navidad, como en Vigo, que inauguró sus luces el 15 de noviembre. Un espectacular despliegue en el que se utilizarán casi 12 millones de luces LED en esta edición. Las luces recorrerán aproximadamente 460 calles de la ciudad.Se instalarán más de 7.000 motivos ornamentales, entre arcos, figuras y otros elementos decorativos.

Por ello no es de extrañar que Holidayguru, web experta en viajes baratos, la haya colocado encabezando su ranking anual del "Mejor alumbrado navideño de España".

Luces de Navidad de Vigo. / La Opinión

Las luces de Navidad de Vigo cuentan con más de 50 elementos de iluminación 3D y decenas de elementos y árboles navideños, donde sobresale el gran árbol de Navidad de 45 metros de altura.

Málaga en el ranking

Un listado en el que menciona a siete ciudades, entre las que está Málaga. Tres años después, los ‘ángeles celestiales’ de Calle Larios que coronaban los arcos luminosos han sido sustituidos por escenas de la Natividad.

Podrán ser disfrutados en los tradicionales pases del espectáculo de luces, que disfrutarán miles de personas cada día, desde el 28 de noviembre.Es el cambio más sustancial de una de las mejores ciudades para ver las luces de Navidad y que este año invierte 1,5 millones de euros.

Las mejores luces de Navidad del país

Y si quieres salir de la provincia, Madrid y Barcelona ocupan el podium en 2ª y 3ª posición, de las mejores luces de Navidad del país.

La capital enciende sus luces este sábado cuando las más de 7.000 cadenetas y 13 grandes abetos iluminen los 21 distritos de la ciudad en un alumbrado que contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de primaria, además de diseñadores españoles.

Luces de otros años de Barcelona. / La Opinión

Con un 15% más de presupuesto, la ciudad apuesta por llevar celebraciones y luz a todos los barrios de Barcelona.

Este sábado 22 de noviembre se encenderán 126 km de calles iluminadas, con un espectáculo central en paseo de Gràcia y, de nuevo, la ciudad contará con cinco rutas temáticas, ampliación del horario de alumbrado y el tradicional belén dentro del ayuntamiento.

Badalona

El Ayuntamiento de Badalona destinará una inversión parecida a la de 2024 para las iluminaciones y actividades navideñas, unos 2,2 millones de euros, y donde el árbol de 42 metros (solo 3 metros menos que el árbol de Vigo) se alza como el gran reclamo de la campaña navideña.

La ciudad encenderá sus luces también este 22 de noviembre.

Puente Genil

Esta ciudad cordobesa vuelve a la lista teniendo el honor de ser el lugar donde se diseñan gran parte de las decoraciones navideñas que se reparten por nuestro país.

Luces de Puente Genil inspirados en las luces de Navidad de Málaga del 2019 / La Opinión

Con la ventaja de poderse ver en sus calles en exclusiva muchos de los diseños que iluminarán otras ciudades en próximos años, Puente Genil espera volver a atraer miles de visitantes desde el 21 de diciembre.

Valencia

Tras unas navidades en 2024 marcadas por la trágica DANA, Valencia adelanta este año su encendido dos semanas y llevará más iluminación a las pedanías afectadas por la tragedia. Se prevé instalar un total de 274 arcos luminosos, nuevos diseños y 26 árboles navideños, siendo el icónico de la Plaza del Ayuntamiento el más fotografiado.