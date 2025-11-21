Octubre deja la cuarta subida interanual consecutiva de turistas en los hoteles de Málaga y minimiza la caída de 2025

Los hoteles de Málaga han alojado en los diez primeros meses del año (enero-octubre) un total de 5,55 millones de turistas que generaron 19,9 millones de noches de hotel, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Octubre, en concreto, con 618.500 visitantes y 2,26 millones de estancias, es el cuarto mes consecutivo en el que se contabilizan cifras superiores a las que se registraron el año pasado (un 2%-3% más), lo que ha permitido reducir la pérdida de flujo turístico que se había venido acumulando en la primera parte de este 2025.

El 2025 presenta así, de momento, una bajada del 1,6% en volumen de turistas, mientras que la de pernoctaciones apenas baja un 0,04%. Traducido a cifras absolutas, se han perdido hasta ahora un total de 90.698 viajeros y únicamente 7.061 pernoctaciones en relación a las cifras que se manejaban el mismo periodo de 2024.

Por procedencia de los clientes, el turista foráneo sigue siendo el predominante, con 3,71 millones de visitantes y 15,3 millones de pernoctaciones en el acumulado del año, según el INE. Las cifras de turistas extranjeros suben un 2% y la de pernoctaciones un 2,1%. Dos de cada tres clientes que se alojan en los hoteles de la provincia son así extranjeros. El internacional acapara además el 76,8% de todas las estancias.

Por contra, el canal de clientes españoles mantiene su descenso en este 2025. Las cifras hasta octubre son de 1,83 millones de visitantes y 4,59 millones de noches, con una caída del 8,3% en el número de turistas y del 6,8% en pernoctaciones. Los hoteles han dejado de recibir en lo que va de año, en comparación con las cifras de 2024, un total de 165.074 viajeros nacionales y 331.932 pernoctaciones de estos clientes.

Los precios de los hoteles, al alza

La facturación por habitación ocupada en tarifa media diaria (ADR) en la provincia de Málaga fue en octubre de 131,85 euros, un 5,9% más en el mismo mes del año anterior. En España, el ADR medio fue de 120,54 euros en agosto, con un aumento del 3,8%.

Por municipios turísticos malagueños, el INE recoge que Estepona, con 228,2 euros, y Marbella, con 205,6 euros, y , fueron las localidades con más ADR del país. El resto de valores recogidos son los de la capital (146), Ronda (119), Torremolinos (115,9), Nerja (111,7), Benalmádena (107,6), Fuengirola (92,2) y Antequera (79,7).

Turistas a su llegada a un hotel de Málaga. / L. O.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó en España los 86,3 euros, con una subida del 5,4%, y en la provincia de Málaga llegó a 107,5 euros, con un 6,6% de aumento.

Por muncipios, Estepona presentó el mayor RevPar del país, de 179,3 euros. Marbella lo situó en 153 euros. En el resto de la Costa del Sol la horquilla se mueve entre los 77 y los 124 euros.

Más ocupación y empleo

La ocupación de los hoteles de Málaga en octubre fue del 66,9% por plazas (ligeramente por encima del 67,4% del mismo mes de 2024) y del 81% por habitaciones (en este caso, igual que el 81,1% que se registró hace un año).

Las cifras del INE indican también que hubo 655 hoteles abiertos en octubre, algo por debajo del nivel de 2024 (666) y bastante por delante del dato de 2019 (580), lo que refleja el crecimiento del sector en estos últimos años. El número de plazas disponibles estimadas fue de 105.951 (frente a las 102.436 del año anterior y las 98.354 de 2019).

Los hoteles de la provincia dieron trabajo en el mes de octubre a 19.106 trabajadores, un volumen considerablemente superior al del pasado verano (17.744). En 2019, antes de la pandemia, el nivel de empleo era de 11.153. El máximo de empleo turístico en los hoteles se suele dar cada año en julio y agosto, como es lógico.