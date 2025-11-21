Orishas actuará en Málaga este diciembre: la única oportunidad de verlos en Andalucía

Han pasado 13 años desde que se separaron. Ahora, la legendaria banda cubana Orishas regresa a los escenarios y ha elegido Málaga para ofrecer su único concierto en Andalucía. Concierto que será el próximo 6 de diciembre en la Sala París 15.

Formado en La Habana en 1999, Orishas es un grupo pionero que ha marcado la historia de la música latina gracias a su potente fusión de rap, hip-hop, música cubana, jazz, ritmos afrocubanos y sonidos urbanos.

Actualmente, está integrado por Yotuel Romero, Carlos ''Ruzzo'' Alfonso y Roldán González. En sus inicios también formó parte Liván “Flaco-Pro” Nuñez, quien participó en su aclamado álbum debut.

Su primer disco, A lo Cubano (2000), se convirtió rápidamente en un éxito internacional, posicionándolos como una de las propuestas más innovadoras de la música urbana. Desde entonces, han lanzado varios trabajos discográficos, vendido más de 1.500.000 copias en Europa y ganado dos Premios Grammy Latinos, consolidándose como uno de los nombres imprescindibles del hip-hop alternativo cubano.

Orishas destaca también por la profundidad de sus letras, que abordan temas como la identidad cubana, el racismo, la igualdad social y la cultura afrocubana. Un espectáculo cargado de ritmo, crítica social y el inconfundible sello musical que los ha llevado “desde La Habana para el mundo”.

Precio

Las entradas anticipadas ya están disponibles en la web de la París 15 por 35 € + gastos