Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conciertos

Orishas actuará en Málaga este diciembre: la única oportunidad de verlos en Andalucía

El mítico grupo cubano de hip hop traerá un espectáculo cargado de ritmo, crítica social y el inconfundible sello musical que los ha llevado "desde La Habana para el mundo"

Orishas vuelve a Málaga tras años de ausencia.

Orishas vuelve a Málaga tras años de ausencia. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Han pasado 13 años desde que se separaron. Ahora, la legendaria banda cubana Orishas regresa a los escenarios y ha elegido Málaga para ofrecer su único concierto en Andalucía. Concierto que será el próximo 6 de diciembre en la Sala París 15.

Formado en La Habana en 1999, Orishas es un grupo pionero que ha marcado la historia de la música latina gracias a su potente fusión de rap, hip-hop, música cubana, jazz, ritmos afrocubanos y sonidos urbanos

Actualmente, está integrado por Yotuel Romero, Carlos ''Ruzzo'' Alfonso y Roldán González. En sus inicios también formó parte Liván “Flaco-Pro” Nuñez, quien participó en su aclamado álbum debut.

Su primer disco, A lo Cubano (2000), se convirtió rápidamente en un éxito internacional, posicionándolos como una de las propuestas más innovadoras de la música urbana. Desde entonces, han lanzado varios trabajos discográficos, vendido más de 1.500.000 copias en Europa y ganado dos Premios Grammy Latinos, consolidándose como uno de los nombres imprescindibles del hip-hop alternativo cubano.

Orishas destaca también por la profundidad de sus letras, que abordan temas como la identidad cubana, el racismo, la igualdad social y la cultura afrocubana. Un espectáculo cargado de ritmo, crítica social y el inconfundible sello musical que los ha llevado “desde La Habana para el mundo”.

Noticias relacionadas y más

Precio

Las entradas anticipadas ya están disponibles en la web de la París 15 por 35 € + gastos

TEMAS

  1. Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
  2. El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
  3. Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
  4. El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
  5. Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
  6. El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
  7. Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
  8. Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?

La periodista de La Opinión Arancha Tejero, reconocida en los Premios Ciudad de Málaga

Orishas actuará en Málaga este diciembre: la única oportunidad de verlos en Andalucía

Orishas actuará en Málaga este diciembre: la única oportunidad de verlos en Andalucía

Prisión para el policía local de Marbella y otro exagente por el brutal asalto a un empresario chino en Málaga

Prisión para el policía local de Marbella y otro exagente por el brutal asalto a un empresario chino en Málaga

Octubre deja la cuarta subida interanual consecutiva de turistas en los hoteles de Málaga y minimiza la caída de 2025

Octubre deja la cuarta subida interanual consecutiva de turistas en los hoteles de Málaga y minimiza la caída de 2025

Hallado el cadáver de un anciano en un trastero de Málaga tras el aviso de vecinos por un fuerte olor

Detenido por agredir a su pareja a la que mordió en el pómulo en una autocaravana junto a La Rosaleda

Detenido por agredir a su pareja a la que mordió en el pómulo en una autocaravana junto a La Rosaleda

La Senda Litoral alcanzará su fin en 2027: todo lo que debes saber

La Senda Litoral alcanzará su fin en 2027: todo lo que debes saber

Detenidos un policía local de Marbella y un exagente por robar 4.000 € a un empresario tras darle una paliza

Detenidos un policía local de Marbella y un exagente por robar 4.000 € a un empresario tras darle una paliza
Tracking Pixel Contents