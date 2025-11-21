La periodista de La Opinión Arancha Tejero, reconocida en los Premios Ciudad de Málaga

La periodista de La Opinión de Málaga Arancha Tejero, especializada en el área de Sanidad y Salud, ha recibido una mención especial en la decimosexta edición del Premio de Periodismo Ciudad de Málaga. Graduada en Periodismo y en el Máster de Investigación sobre Medios de Comunicación, Audiencias y Práctica Profesional en Europa de la Universidad de Málaga, Tejero desarrolla su actividad profesional en este diario desde el año 2023. El jurado la ha reconocido por su reportaje 'Un lugar de esperanza para los trastornos alimentarios', publicado en octubre de 2024.

En esta edición de los premios, que se entregarán el próximo 5 de diciembre durante una ceremonia que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Málaga, el periodista madrileño Alfredo Relaño se ha alzado con el premio en la categoría de trayectoria profesional, según el fallo por unanimidad del jurado anunciado este viernes.

También han sido premiados el diario Sur por el pódcast 'Memoria Sur', en la categoría de trabajos tendentes a valorar el desarrollo de las líneas del Plan Estratégico de Málaga, y Canal Sur Radio por el programa 'La sal de la tierra', en la modalidad de trabajos tendentes a reforzar la proyección de la ciudad.

Además de la mención lograda por Tejero, el fotógrafo Jorge Guerrero, de AFP, también ha sido reconocido por una fotografía de Rafael Nadal durante la Copa Davis de tenis celebrada en Málaga.han informado este viernes en un comunicado el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de la Prensa, que convocan el premio.

Premios de Periodismo Ciudad de Málaga / AYUNTAMIENTO

Trayectoria profesional

Alfredo Relaño (Madrid, 1951) comenzó su carrera en 'Marca' y pasó por 'Mundo Deportivo', 'Pueblo' y 'Arriba' hasta que en 1976 se incorporó al equipo fundacional de 'El País' como redactor. Desde entonces estuvo vinculado al grupo Prisa, como director de Deportes de la SER, donde impulsó 'El Larguero'; como director de Deportes de Canal+, y como director de 'As', y actualmente colabora en la COPE y 'Marca'.

El pódcast 'Memoria Sur', dirigido por Ana Pérez-Bryan con la colaboración de Curro F. Sibaja, se emite semanalmente desde octubre de 2021 y suma más de 400.000 descargas, con episodios que recorren acontecimientos de la historia de la ciudad, personajes notables y el origen de calles y barrios.

El programa 'La sal de la tierra', conducido por Pedro Luis Gómez, ha entrevistado durante 2024 a personalidades como Antonio Banderas, José Luis Sánchez Domínguez, Luis de Lezama, los hermanos Idígoras, Dani Carnero, Victoria Ordóñez, Domingo Merlín o Manuel Butler, entre otros.

Estos premios tienen una dotación económica de 5.000 euros en la categoría de trayectoria profesional y de 3.000 euros para cada una de las restantes categorías.