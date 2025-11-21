Prisión para el policía local de Marbella y otro exagente por el brutal asalto a un empresario chino en Málaga

Los tres arrestados por el brutal asalto a un empresario chino en Málaga, entre ellos un policía local de Marbella y un exagente del mismo cuerpo, han ingresado en prisión por orden judicial. Así lo ha indicado este viernes la Comisaría Provincial de Málaga, que en un comunicado ha añadido nuevos detalles a la información adelantada ayer por La Opinión. La Policía Nacional ha confirmado que los investigados habían instalado una baliza GPS en el vehículo de la víctima para monitorizar sus movimientos y acecharlo. Así lo hicieron hasta las 16.00 horas del 17 de noviembre de 2024, cuando un grupo de hombres irrumpió con una pistola en un salón de belleza al que el empresario había ido a pelarse en el barrio malagueño de Cruz de Humilladero. Simularon una actuación policial en la que algunos de los falsos agentes actuaban a cara descubierta portaban en el pecho una placa emblema de policía. Otros ocultaban sus rostros con pasamontañas mientras uno de ellos apuntaba con una pistola a la víctima.

El policía local detenido utilizaba el coche de un vecino como depósito de armas. / L.O.

El grupo intentó llevarse a la fuerza a su objetivo, pero este se resistió y logró zafarse de los agresores, que terminaron dándole una paliza y le arrebataron el bolso en el que portaba 4.000 euros en efectivo. Este fue el punto de partida de una minuciosa investigación en la que fueron claves las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del centro de belleza, así como la información recabada sobre los medios de desplazamiento empleados por los asaltantes y la ruta de huida. Por su parte, los agentes de la Policía Científica realizaron un estudio fisonómico de los sospechosos con los que se logró poner nombre y apellidos a los artífices del asalto.

Un coche como depósito de armas

Los agentes del Grupo de Atracos de Málaga llegaron así hasta Marbella, donde detuvieron a los tres varones por delitos robo con violencia o intimidación y usurpación de funciones públicas, según el caso. Eran un policía local de Marbella en activo hasta ese momento, un exagente del mismo cuerpo y un tercer varón que estaría vinculado a una empresa concesionaria municipal de la misma ciudad. Las pesquisas incluyeron registros en las viviendas de dos de los investigados, donde los policías nacionales encontraron varias prendas de vestir usadas en el asalto, munición y varios móviles. El grueso de los efectos incautados, incluidas tres pistolas (una real y dos de fogueo), equipos de transmisiones, grilletes y placas emblema de policía fueron localizados en el maletero de un vehículo propiedad de un ciudadano extranjero que pasa largas temporadas fuera del país. La Policía Nacional ha explicado que esta persona, ajena a la trama, dejaba durante sus ausencias las llaves del coche a un vecino suyo, el policía local en activo, que aprovechaba esta situación para usar el vehículo como depósito de armas. Los agentes también han recuperado dos balizas GPS.