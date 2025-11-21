¿Subida del décimo de la Lotería? Esto es lo que costaría y los motivos de los loteros malagueños

3.000 pesetas (18 euros) costaba un décimo de Navidad hace 30 años. Esta es la narrativa que protagoniza este 2025 el anuncio del Sorteo de la Navidad. Un argumento que coincide con el debate que ha trasladado este año la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías (Anapal) a la SELAE y al Gobierno, pidiendo subir el precio del décimo.

Lo cierto es que el precio de la Lotería de Navidad no ha variado desde 2002, cuando entró en vigor el euro como moneda oficial del país.

En tiempos de inflación, encarecimiento y aumento de costes, los loteros se han puesto en pie de guerra y exigen a ambas administraciones, por primera vez en dos décadas, que el precio del décimo pase de 20 a 25 euros.

Los loteros malagueños —al igual que sus compañeros del resto del país— piden paridad en las comisiones, reclamando pasar del 4,5% al 6%. Con las comisiones actuales, los loteros ganan 33 céntimos por cada décimo vendido: “Casi todos los demás sorteos la comisión está estancada en el 6%, menos en el Sorteo de Navidad, que baja al 4,5%, siendo en el que más se trabaja y vende, pero en el que menos se paga”, explican desde la administración de loterías Gata Loca.

Para la administración La Biznaga, “una subida del precio por sí sola no resolvería el problema real que estamos atravesando”.

Este negocio denuncia que los loteros están perdiendo poder adquisitivo: “Conozco compañeros que, por esta situación, han terminado en quiebra y se han visto obligados a cerrar sus negocios. Y, además, nuestras comisiones llevan años completamente congeladas, lo que agrava aún más todo este escenario”.

Fran Pérez, gerente del Boquerón de Oro, se une a la petición de sus compañeros, pero no aprueba subir el precio del décimo: “Hay que subir las comisiones de venta que están obsoletas, pero no podemos repercutir en el cliente el problema”.

Varias personas hacen colas en establecimientos de Loterías para comprar décimos de cara a la Navidad. / Álex Zea

Pérez cree que la solución también puede ser “una mejor visibilidad y trabajo de marketing en cuanto a los juegos actuales y una modernización del sector”.

Fuentes de la Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas del Estado explican que subir las comisiones depende de Loterías y Apuestas del Estado, la cual depende del Ministerio de Hacienda: “Por lo que es el propio Gobierno el que tiene que aprobarlo”.

La patronal no ha respondido aún a estas peticiones. Por ahora, los bolsillos de los malagueños no sufrirán esta subida; quien sí lo hará será el de los loteros, que un año más buscarán dar los grandes premios.

¿Y los malagueños qué opinan?

La posibilidad de subir el precio del décimo de la Lotería de Navidad a 25 euros puede traducirse en una bajada de ventas. En la cola de algunas administraciones, los malagueños dan su opinión sobre qué les parece si la subida se hace efectiva.

Marta Ríos considera que un aumento de cinco euros “es excesivo” y podría echar a más de uno para atrás. Una idea que también comparte Pablo, aunque reconoce que, en su caso, probablemente seguiría comprándolo. “Al final es tradición”, afirma. “Más que por si te toca, es por compartir el número con la familia, los amigos o en el trabajo”.

Para Lorena, la subida sería otro motivo para no comprar un décimo por su cuenta: “Yo nunca compro para mí sola y, si sube a 25 euros, menos aún”. Sin embargo, matiza que si en su entorno laboral o entre amigos se decide participar en un número común, no tendría inconveniente en sumarse, incluso con el nuevo precio.