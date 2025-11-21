El tren restaurante de Granada que permite un viaje gastronómico en el 'Orient Express': un plan navideño diferente cerca de Málaga

Cenar en el 'Orient Express' es posible en Granada, donde se puede disfrutar de una cena diferente en uno de los trenes más emblemáticos de la historia gracias a un restaurante creado por dos amantes de los ferrocarriles y la restauración que se encuentra a apenas dos horas de Málaga capital.

Fue en 2002 cuando Ángel e Isabel tuvieron la idea de crear un restaurante en un vagón de tren, pero su idea dio un paso más cuando descubrieron que podían adquirir dos vagones del mítico tren Al Ándalus Expreso, una infraestructura que fue construida a petición de la Monarquía Británica en 1929 para trasladarse desde Caláis, en el norte de Francia, hasta la Costa Azul en verano.

Tras esto, en 1941 fue adquirido por RENFE para prestar servicio de largo recorrido hasta 1982, cuando se restauró para crear el Al Ándalus Expreso para que tuviera la estética del Orient Express y, así, ofrecer un hotel tren de máximo lujo. Tras su puesta en marcha, se consideró entre los tres trenes de mayor categoría mundial, lo que le ha llevado a ser visitado por las monarquías europeas, premios Nobel, escritores y músicos.

Una experiencia gastronómica ambientada en la Belle Époque

En la actualidad, este tren se ha convertido en uno de los restaurantes más originales de todo el país, que permite a sus comensales disfrutar de una comida de calidad en un ambiente único que busca recrear la atmósfera de encanto y lujo de esos vagones del pasado.

De ese modo, sus creadores han diseñado una escenografía exterior en la que se puede observar una antigua estación de tren con su andén, una terraza realizada con traviesas y hormigón, y una cubierta que imita a un hangar.

"Revive el encanto de la Belle Époque en las cenas, con música en directo, tematizadas", señalan desde este restaurante, que asegura que sus visitantes podrán contemplar unas vistas "sorprendentes" de Granada, la Alhambra y Sierra Nevada acompañada de toda clase de comida.

Un plan diferente para disfrutar de Granada desde un tren de lujo

Así, cuenta con una amplia carta con entrantes desde 14 euros como sus ensaladas, parrillada de verduras, tartar de salmón con aguacate y tostas, flamenquín cordobés o remojón granadino.

A esto se suman sus carnes desde 20 euros, como el solomillo de cerco, chuletón de ternera, lingote de cochinillo, milhojas de secreto, pierna de cordero lechal o pierna de cochinillo asada. Además, dispone de pescados desde 19 euros, como dorada o lubina al horno, lomo de bacalao, salmón en papillote o arroz negro con chipirones.

El restaurante de Granada que permite un viaje gastronómico en el 'Orient Express' granadino / .

Así, este restaurante une gastronomía e historia, belleza y cultura en un viaje único a otra época desde el tren más lujoso y cautivador del país.