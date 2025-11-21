VOX denuncia la complicidad del PP en la imposición de la nueva tasa de basura a los hogares malagueños

El Grupo Municipal VOX Málaga ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Málaga de iniciar el trámite de información pública para la nueva tasa de basura, una medida que, según las primeras estimaciones, supondrá un coste medio de 120 euros por hogar.

La formación reprocha al Partido Popular que justifique la implantación de la tasa en la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados (7/2022), cuando —según VOX— el PP “fue cómplice de su aprobación”.

La portavoz adjunta de VOX, Yolanda Gómez, ha recordado que “el Partido Popular intenta justificarse diciendo que la tasa es obligatoria por una normativa estatal, pero en el Congreso el PP se abstuvo. Solo VOX votó en contra. Su abstención permitió que la ley saliera adelante”.

VOX afirma que intentó eliminar la tasa sin apoyo del resto de partidos

El grupo municipal detalla que recientemente impulsaron en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para modificar la norma y suprimir la tasa de basura, iniciativa que —según destacan— fue rechazada por todos los grupos parlamentarios.

“Nos hemos quedado solos defendiendo a los hogares y a los autónomos. PP y PSOE han votado lo mismo. Esta tasa es responsabilidad conjunta de ambos”, ha señalado Gómez.

Asimismo, la portavoz recuerda que la directiva europea que dio origen a la ley española fue respaldada por PP y PSOE en Bruselas, y que su transposición al ordenamiento español por el Gobierno socialista fue “radical y perjudicial para las familias”.

VOX sostiene que la Unión Europea no exige cobrar esta tasa a los hogares

Desde VOX aseguran que la Comisión Europea ha aclarado en varias respuestas parlamentarias que la UE no obliga a imponer una tasa directa a los ciudadanos para la recogida o tratamiento de residuos.

“La Unión Europea nunca ha pedido que se cobre directamente a las familias. Exige eficacia en la gestión de residuos, pero deja a cada país elegir cómo hacerlo. La imposición del pago es una decisión del Gobierno de España”, ha afirmado la portavoz adjunta.

Autónomos entre los más afectados: el ejemplo de Rincón de la Victoria

VOX advierte de que los autónomos serán uno de los colectivos más perjudicados por la nueva tasa. Como ejemplo, señalan el caso del Rincón de la Victoria, municipio en el que la tasa ya está en vigor y donde muchos trabajadores por cuenta propia han pasado de pagar 200 euros a 477 euros, un aumento que califican de “inasumible”.

“Es un golpe definitivo para los pequeños autónomos, que ya afrontan subidas de cotizaciones, impuestos y trámites burocráticos. Esta tasa es la puntilla para quienes luchan cada día por mantener sus negocios”, ha denunciado Gómez.

VOX acusa al PP de asumir el “radicalismo verde” del PSOE

Por último, VOX Málaga critica que el Partido Popular haya asumido el denominado “principio de quien contamina paga”, que consideran propio de las políticas ambientales de la izquierda.

“Este radicalismo verde promovido por el PSOE y asumido ahora por el PP está castigando a los hogares y a los autónomos. El Partido Popular ha abrazado la ideología verde de la izquierda”, ha finalizado Gómez.