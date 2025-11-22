Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras

El Ayuntamiento de Málaga amplía las zonas de sombra y los equipamientos deportivos en el Parque del Oeste

Se instalarán 16 nuevas cámaras de videovigilancia que se unirán a las 19 que ya están operativas en el interior del recinto para reforzar la seguridad

El Parque del Oeste de Málaga en una imagen de archivo.

El Parque del Oeste de Málaga en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Málaga

L.O

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Limposam, realiza nuevas mejoras en el Parque del Oeste, en el Distrito de Carretera de Cádiz, que van a suponer la ampliación de las zonas de sombra y de los equipamientos deportivos; actuaciones que van a suponer una inversión aproximada de 25.000 euros.

Espacios de sombra

En concreto, por un lado, se procede a la generación de nuevos espacios de sombra mediante la plantación de arbolado, en la zona de petanca y del parque infantil, han precisado desde el Consistorio en una nota.

Para complementar esta actuación, adicionalmente se está ejecutando la instalación de velas-toldo en el parque infantil Nagayo. Ambos trabajos se prevé que estén ejecutados a finales de este mes de noviembre.

Por otro lado, se ha contratado el suministro para la adquisición de cuatro nuevas mesas de ping pong antivandálicas. Está previsto que estén instaladas a finales de año, de forma que se duplican estos equipamientos, pasando de las cuatro actuales a ocho.

Videovigilancia

Por otro lado, se instalarán próximamente 16 nuevas cámaras de videovigilancia que se unirán a las 19 que ya están operativas en el interior del parque para reforzar la seguridad de las 45 obras escultóricas que alberga el recinto.

Asimismo, está previsto que a lo largo de 2026, dentro del control ordinario que se lleva a cabo y de obligado cumplimiento por la legislación medioambiental autonómica, se realicen actuaciones de extracción de ejemplares de especies invasoras, carpas y galápagos, para disminuir dicha población en requerimiento de la normativa autonómica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
  2. El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
  3. Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
  4. El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
  5. Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
  6. El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
  7. Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
  8. Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?

El Ayuntamiento de Málaga amplía las zonas de sombra y los equipamientos deportivos en el Parque del Oeste

Una escapada navideña a una hora de Málaga: con el Belén de chocolate más grande del mundo y museos con estatuas de azúcar

Una escapada navideña a una hora de Málaga: con el Belén de chocolate más grande del mundo y museos con estatuas de azúcar

La flota de Málaga exige ampliar los días de pesca tras la recuperación de varias especies

La flota de Málaga exige ampliar los días de pesca tras la recuperación de varias especies

Los premios Menina reconocerán este año a dos entidades de Málaga

La ciudad misteriosa, en la capilla oculta de la Catedral de Málaga

La ciudad misteriosa, en la capilla oculta de la Catedral de Málaga

Luces de Navidad en Málaga: encendido, nueva decoración, horarios e hilo musical

Luces de Navidad en Málaga: encendido, nueva decoración, horarios e hilo musical

Emasa inicia nuevas obras en Málaga con afectaciones al suministro y la movilidad

Emasa inicia nuevas obras en Málaga con afectaciones al suministro y la movilidad

Prisión para el policía local de Marbella y otro exagente por el brutal asalto a un empresario chino en Málaga

Prisión para el policía local de Marbella y otro exagente por el brutal asalto a un empresario chino en Málaga
Tracking Pixel Contents