El Ayuntamiento de Málaga amplía las zonas de sombra y los equipamientos deportivos en el Parque del Oeste

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Limposam, realiza nuevas mejoras en el Parque del Oeste, en el Distrito de Carretera de Cádiz, que van a suponer la ampliación de las zonas de sombra y de los equipamientos deportivos; actuaciones que van a suponer una inversión aproximada de 25.000 euros.

Espacios de sombra

En concreto, por un lado, se procede a la generación de nuevos espacios de sombra mediante la plantación de arbolado, en la zona de petanca y del parque infantil, han precisado desde el Consistorio en una nota.

Para complementar esta actuación, adicionalmente se está ejecutando la instalación de velas-toldo en el parque infantil Nagayo. Ambos trabajos se prevé que estén ejecutados a finales de este mes de noviembre.

Por otro lado, se ha contratado el suministro para la adquisición de cuatro nuevas mesas de ping pong antivandálicas. Está previsto que estén instaladas a finales de año, de forma que se duplican estos equipamientos, pasando de las cuatro actuales a ocho.

Videovigilancia

Por otro lado, se instalarán próximamente 16 nuevas cámaras de videovigilancia que se unirán a las 19 que ya están operativas en el interior del parque para reforzar la seguridad de las 45 obras escultóricas que alberga el recinto.

Asimismo, está previsto que a lo largo de 2026, dentro del control ordinario que se lleva a cabo y de obligado cumplimiento por la legislación medioambiental autonómica, se realicen actuaciones de extracción de ejemplares de especies invasoras, carpas y galápagos, para disminuir dicha población en requerimiento de la normativa autonómica.