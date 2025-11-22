Una escapada navideña a una hora de Málaga: con el Belén de chocolate más grande del mundo y museos con estatuas de azúcar

Con los alumbrados ya instalándose en la mayoría de ciudades y las listas de regalos empezando a escribirse, la Navidad se siente cada vez más cercana y despierta ese interés de hacer planes y escapadas distintas en las que disfrutar de este ambiente festivo. Y existe un municipio a apenas una hora de Málaga conocido como el pueblo de la Navidad, que tiene el belén de chocolate más grande del mundo y una exposición con más de 60 obras hechas solo con azúcar.

Esta localidad que se ha convertido en parada indispensable durante todas las Navidades es Rute, un municipio de la provincia vecina de Córdoba que se presenta como el pueblo más dulce de Andalucía al contar con toda clase de museos relacionados con sus principales productos, como el museo del azúcar, del chocolate, del anís o del turrón, entre otros.

De ese modo, los malagueños que lo deseen pueden disfrutar de distintas atracciones, visitas y catas en Rute para compartir su ambiente navideño y su tradición por el buen comer.

Entre su oferta se encuentra su Museo del Azúcar de la Flor de Rute, un enclave inaugurado en 1999 que alberga 60 figuras realizadas en azúcar de los principales monumentos de Andalucía y otros países, así como figuras de personajes ilustres como Lola Flores, Picasso o Dalí.

¿Por qué Rute es el pueblo navideño más dulce de Andalucía?

De ese modo, sus visitantes pueden contemplar las reproducciones creadas completamente de azúcar de edificios y monumentos reconocidos como el Empire State, la Torre Eiffel, el Taj Mahal, la Basílica de San Pedro o la Catedral de Málaga.

Además, cuenta con esculturas de personajes famosos a tamaño real, como la Duquesa de Alba, Lola Flores, Michael Jackson, Picasso, Marilyn Monroe o Dalí, entre otros.

De igual modo, se pueden ver pinturas de Picasso, Van Gogh o Velázquez e, incluso, en este lugar se puede encontrar el mayor cuadro de azúcar del mundo, Las Meninas de Velázquez, con 2,5 metros de ancho y 2 metros de alto creado con de puro azúcar.

Museo del Azúcar de Rute, uno de los mejores planes navideños a una hora de Málaga / Turismo de Rute

Y para acompañar la visita, los ciudadanos pueden disfrutar de una degustación gratuita de sus mantecados y dulces mientras contemplan cada una de las figuras que se han creado durante décadas de tradición y esmero.

Un museo que está abierto hasta el 5 de enero todos los días de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, a excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero, que permanece cerrado. Para entrar, es necesario abonar una entrada de un euro, reembolsable con la compra en la tienda, mientras que los niños entran gratis.

El Museo de Chocolate de Rute: con el Belén más grande del mundo

La visita por uno de los pueblos más navideños de Córdoba continúa por su Museo del Chocolate, que alberga el Belén de chocolate más grande del mundo, con más de 50 metros cuadrados de superficie y 1.500 kilos de chocolate conformando cada una de sus figuras y paisajes.

Esta impresionante creación artística que cada año visitan hasta 100.000 personas es fruto del obrador familiar Galleros Artesanos, referente en la repostería andaluza. Desde hace un cuarto de siglo, estos profesionales trabajan durante meses en la creación de este belén que cada año cambia su temática y ambientación.

Para este 2025, sus creadores se han inspirado en el 25 aniversario del belén y contiene pieza de los anteriores belenes, en los que se recrean calles, templos, personajes y escenas bíblicas gracias al trabajo de siete maestros pasteleros y cuatro meses de construcción.

Museo del Chocolate de Rute, uno de los mejores planes navideños a una hora de Málaga / Turismo Rute

Además, en el Museo también se pueden contemplar figuras en chocolate de toda clase de personalidades, como la Familia Real, Rocío Jurado, el Papa o Juan y Medio.

Un museo que está abierto también hasta el 5 de enero en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas de lunes a domingo, a excepción de los días 24 y 31 de diciembre por la tarde, el 25 de diciembre y el 1 de enero durante toda la jornada y el 5 de enero por la tarde, que permanece cerrado.

Para poder acceder a este museo, es necesario pagar 1,50 euros por persona, también reembolsable al comprar en el obrador, mientras que los niños de hasta cuatro años entran gratis al Belén de Chocolate.

¿Qué más puedes hacer en Rute durante la Navidad?

A estas creaciones se suman las del Museo del Turrón, otra parada imprescindible en Rute, en el que se pueden contemplar distintos montajes con temática infantil creada a través de dulces y mantecados, como un Castillo de Harry Potter en merengue o un Harry Potter hecho con 60 kilos de mazapán.

A estos se suman una Aldea de la Navidad con 190 kilos de merengue, barquillos de oblea y gominolas, así como una Casita de Hansel y Gretel con 100 kilos de merengue, gominolas y galletas de jengibre.

Una original forma de mezclar creatividad, sabor y espíritu navideño que alcanza también otros entornos destacados del municipio, como su Museo del Jamón, el Museo del Anís o su Museo de la Chacina, que hacen de Rute uno de los enclaves más completos y deliciosos para disfrutar de la Navidad cerca de Málaga.