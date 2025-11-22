La flota de Málaga exige ampliar los días de pesca tras la recuperación de varias especies

El sector pesquero de la provincia de Málaga alza la voz esta semana, de manera unánime, a menos de un mes para que Bruselas decida las cuotas en el Mediterráneo de cara a 2026. Exigen quienes viven directa o indirectamente de las más de 200 embarcaciones con base en aguas costasoleñas que se amplíe el número de jornadas que pueden faenar. Y lo justifican en base a la recuperación de las especies, como certifican los estudios elaborados por el Gobierno central o análisis muy recientes divulgados por la Universidad de Málaga.

Según fuentes de las principales cofradías de pesca de la provincia, esos documentos técnicos no sólo justifican la abundancia de peces, también sellan una mejora de la flora marina, en virtud de las paradas biológicas de los últimos seis años o del vertido cero que a raíz de la sequía se ha recuperado en el litoral malagueño más oriental. En este territorio, las aguas residuales se reutilizan desde hace más de dos años en el regadío intensivo de la Axarquía.

«No es sólo que haya más capturas, como también muestran las estadísticas oficiales de las lonjas. Los estudios que nos han facilitado desde el Ministerio demuestran que el gran esfuerzo que ha hecho el sector desde el 2019 está dando ya sus frutos, pues los recursos han mejorado considerablemente», alegan las mismas fuentes.

Los pescadores evidencian una mejora de la flora marina, en virtud de las paradas biológicas de los últimos seis años / l.o.

En los últimos días, los armadores han podido saber que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que además suele pasar periodos de descanso en la propia comarca axárquica, se muestra confiado en los debates previstos en Bruselas del 11 al 12 de diciembre, acerca de las cuotas para 2026.

Regeneración de los fondos

Detrás de la mejora de los recursos está la mencionada reducción de los vertidos de aguas residuales al mar. Ahora no solamente se usan en agricultura esos caudales, sino que también se emplean en el riego de campos de golf o lavado de calles y avenidas. La consecuencia es observable a simple vista, como relatan los propios pescadores, en áreas dominadas por las grandes praderas de posidonias: en Mijas; Cabopino, en Marbella; Maro-Cerro Gordo, en Nerja, y Estepona.

Luis Planas ha reconocido que de la negociación y del resultado del Consejo del mes de diciembre «sólo pueden salir más días para nuestros pescadores y armadores. Y se lo he transmitido a la Comisión Europea». Así lo ha expresado recientemente en Málaga, durante su intervención previa a la 48 reunión de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo y Mar Negro (CGPM) de la FAO.

Alegó «motivos objetivos» para un incremento en los días de pesca, basándose en diversos informes que muestran una mejora en aguas mediterráneas de buena parte de los bancos de peces.

«Si hay una recuperación de los stocks, tenemos que conservarlos; pero también tenemos que conservar a nuestros pescadores y a nuestros armadores, y para eso hacen falta más días de pesca», manifestó el propio ministro.